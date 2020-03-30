Во Владивостоке перенесли на год чемпионат мира по игре Го

Из-за коронавируса чемпионат мира по Го перенесен с 28 мая текущего года на будущий год, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турнира.

Местом проведения останется прежнее - Владивосток. Впрочем, организаторы ставили возможность того, что чемпионат может быть проведен нынешней весной, но "о точной дате проведения пресс-служба чемпионата сообщит чуть позже".

Столица Приморья должна была принять 41-й любительский чемпионат мира по Го с 28 мая по 1 июня, в нем собирались принять участие игроки из 77 стран.

Мировое первенство по Го ранее никогда в России не проводилось, ранее он проходил только в странах Азии - Японии, Китае, Таиланде и Республике Корея.

Справка "РГ"

Го - это стратегическая настольная игра, история которой берет начало в Древнем Китае и насчитывает несколько тысячелетий. Всемирное распространение получила в XX веке.