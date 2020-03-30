Во Владивостоке с успехом прошли гастроли Ляонинского балета

Балет из провинции Ляонин выступил на Приморской сцене прославленного Мариинского театра.

Это третий визит в столицу Дальнего Востока одной из лучших балетных трупп в Китае, отмечающей 40-летний юбилей. Ее солисты не раз становились призерами и победителями многих международных конкурсов.

Приморская публика уже видела в их исполнении балет "Восемь женщин" и гала-концерт. На этот раз аншлаг обеспечили балетная классика ХХ века - "Спартак" и китайская постановка "Мулань".

Как рассказала художественный руководитель труппы Цюй Цзыцзяо, китайские танцовщики с огромным уважением относятся к русской балетной школе, ориентируясь в своем творчестве на ее лучшие образцы. По ее словам, балет "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна в хореографической версии Юрия Григоровича привлекал ее давно, а в 2011 году, когда ей посчастливилось познакомиться с прославленным балетмейстером, "Спартак" оказался в числе обсуждаемых совместных проектов.

- Через два года я пригласила его поставить "Спартака", и Григорович согласился, - рассказывает Цюй Цзыцзяо. - Это очень сложный балет, не каждой труппе он по силам: в нем много батальных сцен, сильная мужская харизма. Кроме того, нашим танцовщикам как носителям другой культуры и менталитета сложно было вжиться в образы древних римлян, но вопреки всем этим трудностям "Спартак" появился в нашем репертуаре. История борьбы за свободу понятна и близка всем, поэтому этот балет всегда тепло встречают зрители.

Руководитель труппы Цюй Цзыцзяо: "Мы гордимся, что трижды танцевали на Приморской сцене Мариинского театра".

По ее словам, прославленный хореограф контролировал все, что происходило на сцене.

- Спартак - великий воин и герой, стремящийся к свободе. Вжиться в такой образ было несложно, но Юрий Григорович требовал от нас отточенности движений, максимального артистизма и эмоциональной достоверности, - поделился впечатлениями о работе один из исполнителей партии Спартака Ван Чжаньфэн.

Сотрудничество сложилось, в репертуаре труппы появился и другой шедевр мирового балета - "Ромео и Джульетта", постановкой которого также руководил Юрий Григорович. Ляонинский балет работает с балетмейстерами и хореографами из Франции, Германии, США, Южной Африки, России, Дании и других стран. В его репертуаре несколько десятков успешных постановок балетной классики: "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Золушка", "Корсар", "Лебединое озеро" и многие другие.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Труппа активно участвует и в создании "новой классики", спектаклей с национальным колоритом. Один из самых известных - балет "Мулань", поставленный в традициях национальной хореографии Китая. Либретто написано по мотивам китайского сказания - "Баллада о Хуа Мулань". Сюжет произведения повествует о девушке, которая, переодевшись мужчиной, отправилась лучником на войну вместо старого отца. Старинная легенда, воплотившись в удивительный по красоте и драматизму спектакль, сразу же покорила сердца приморцев. С восторгом встречают этот балет по всему миру.

Долгие годы Мулань участвовала в смертельных схватках наравне с мужчинами, и никто даже не догадывался, что доблестный воин - девушка.

- Нам захотелось рассказать всему миру историю любви к своей родине, познакомить с китайскими традициями. Идея балета зрела давно, а воплотить удалось только в 2017 году. Два года над постановкой работала мощная команда: композитор Лю Тун, хореографы - Ван Юн, Чэнь Хуэйфэнь, художник по костюмам - Сун Ли, сценография - Чжан Цзивэнь, художник по свету - Сергей Мартынов. И потом еще полгода труппа ежедневно репетировала по восемь часов, - рассказала руководитель балетной труппы.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Труппа Ляонинского балета много гастролирует по миру, недавно она вернулась из Северной Америки, до этого выступала в ЮАР, Швеции, Республике Корея. Часто ее солистов приглашают принять участие в постановках лучших балетных сцен мира.

Своя школа

Будущих мастеров сцены для труппы готовят в собственном учебном заведении в Шэньяне. В Ляонинском хореографическом училище ориентируются на Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Здесь постигают азы танцевального искусства более 600 человек.

Залог успеха - приглашенные иностранные педагоги, в том числе из России. Один из них - хореограф из Владивостока Александр Строкин. Он отметил огромное трудолюбие своих учеников, без чего в искусстве балета невозможно добиться звездных высот. Сейчас, когда во все сферы жизни вмешался коронавирус, он не может приехать в Китай, но регулярно связывается со своими учениками дистанционно, проводя для них видеоуроки в интернете. Как рассказал в новостном блоке российского телевидения один из учеников, он занимается дома на балконе.

- Я уехал на каникулы, вся форма осталось в школе, а сейчас карантин, и я пока занимаюсь дома, ведь нам, балетным, нельзя прерывать занятия, - рассказывает Хуан Ифэй.

Творческие планы

Подводя итоги гастролей во Владивостоке, Цюй Цзыцзяо отметила, что обычно балеты Ляонинской труппы идут под музыку в записи. Так удобнее на гастролях. В "Мулань", например, композитор сочетает симфоническую и традиционную музыку. А в балете "Спартак" китайской труппе помогал симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра. Живая музыка очень понравилась артистам, и руководство Ляонинской труппы пригласило симфонический оркестр в Шэньян, чтобы порадовать своих поклонников "новой" версией балета "Спартак".

Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке принимала одну из самых знаменитых балетных трупп Азии - труппу провинции Ляонин. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Несмотря на огромный репертуар Ляонинской труппы, здесь очень любят работать над новыми спектаклями.

- Мы хотим поставить "Собор Парижской Богоматери" на музыку Мориса Жарра, либретто и хореография Ролана Пети. Когда он будет готов, надеюсь, мы покажем этот балет и во Владивостоке, - отметила, завершая беседу, Цюй Цзыцзяо.