Заболевшая COVID-19 амурчанка прилетела из Марокко

Девушка, которой первой в Приамурье был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", вернулась в Благовещенск из Марокко, где была на отдыхе.

Женщина летела домой транзитом через Москву и Екатеринбург.

"Она повела себя грамотно и социально ответственно. Вернувшись домой, она самоизолировалась, при первых признаках недомогания позвонила на телефон "горячей линии". Когда стало известно о подтверждении диагноза, ее госпитализировали в областную инфекционную больницу. Сейчас она в удовлетворительном состоянии",- рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Специалисты определили так называемый первый круг контактов заболевшей - таких оказалось девять человек. Все они находятся под медицинским наблюдением. Одним рейсом с заболевшей в Благовещенск прилетел 61 пассажир. Ни у одного из них COVID-19 не подтвердился.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся 893 человека.

В Приамурье прекратили работу рестораны, кинотеатры, кафе, непродовольственные магазины и развлекательные центры. На улицах Благовещенска стало заметно меньше людей.

Жителей и гостей города сотрудники МЧС по громкой связи призывают максимальное количество времени проводить дома.