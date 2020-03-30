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30.03.2020 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Алкомаркеты Ижевска переквалифицировали на продажу необходимых товаров

Текст: Яна Шамаева
Фото: пресс-служба администрации Ижевска Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске алкомаркеты переквалифицировались в магазины товаров первой необходимости. Такие объявления они вывесили на входе.

На Чукотке из-за коронавируса закрыли кафе и ночные клубы

До запрета на работу из-за угрозы распространения коронавируса они позиционировали себя как точки общественного питания.

Как сообщается на сайте администрации Ижевска, в одной из сетей сотрудники МВД уже составили протокол осмотра заведения.

- В отношении предпринимателей будет возбуждено административное делопроизводство, - говорится в сообщении.

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