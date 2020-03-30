Алкомаркеты Ижевска переквалифицировали на продажу необходимых товаров

В Ижевске алкомаркеты переквалифицировались в магазины товаров первой необходимости. Такие объявления они вывесили на входе.

До запрета на работу из-за угрозы распространения коронавируса они позиционировали себя как точки общественного питания.

Как сообщается на сайте администрации Ижевска, в одной из сетей сотрудники МВД уже составили протокол осмотра заведения.

- В отношении предпринимателей будет возбуждено административное делопроизводство, - говорится в сообщении.