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30.03.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

COVID-19: Сейчас самое главное сохранить себя и друг друга

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Регионы ужесточают режим повышенной готовности. Полную самоизоляцию ввели Москва и Подмосковье. Все это, хоть и на время, но радикально меняет нашу жизнь, усложняет ее. И нет времени - привыкать. Надо сразу жить по-другому.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

9-ый день самоизоляции.

Не всем удается перестроить себя. О чем и говорили телерепортажи в субботу и воскресенье. Там, где стояла хорошая погода, люди вышли погреться на солнышке в городские парки, дворики. В пригороде запахло шашлыками. Многие восприняли нерабочую неделю, как обычные, только длинные выходные - с дачей, прогулками и прочим. Беречь себя тоже надо учиться.

И нас учат. В последние два дня на нашу семью обрушился, без преувеличения, шквал внимания контролирующих органов. Надеюсь, что оно обеспечено всем находящимся в карантине. Я решила уточнить у проверяющих, много ли народу по нашему участку, как мы. Молодой человек издалека показал список на несколько страниц: "Человек 40 примерно". И уточнил, что далеко не все сидят по домам: "Приходим - а никого нет".

Фото: iStock
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Контроль есть. Нам сначала несколько раз звонили из взрослой поликлиники, несколько раз записывали наши данные и уточняли самочувствие. На следующий день медики пришли дважды.

Сначала двое молодых людей, которые попросили подписать предупреждение об ответственности за действия или бездействие, влекущие распространение инфекционного заболевания. Проще говоря, за нарушение карантина.

В документе перечислялись законы и нормативные акты, регулирующие этот вопрос. А в конце говорилось об административной и уголовной ответственности по статье 236 УК РФ. Наказания начиная от штрафов и заканчивая лишением свободы. "В случае отказа от госпитализации в добровольном порядке, в отношении вас будут применены меры по принудительной госпитализации", - резюмировал документ, который мы подписали.

О том, что это серьезно, свидетельствовал недавний процесс в суде Приокского района Нижнего Новгорода. Двоих нижегородцев, живших в одной квартире с мужчиной, у которого подтвердился коронавирус, пришлось отправить в больницу под наблюдение через суд. Добровольно сдаваться медикам они не хотели. Быстрее, быстрее надо учиться беречь себя!

Фото: kinopoisk.ru
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Набирает силу волонтерство. Все больше желающих помочь с продуктами, лекарствами и выносом мусора одиноким пожилым людям, которых ситуация заперла дома. Слышны призывы подумать о врачах, объявляются сборы на покупку дополнительных масок для нуждающихся. То тут, то там, обгоняя карту распространения коронавируса, распространяются очаги взаимопомощи вопреки страху за свое собственное здоровье.

Вирус заставил многих вспомнить, что они не только граждане, работающие, безработные, студенты, пенсионеры, мужчины, женщины, россияне, китайцы, богатые, бедные, потребители, предприниматели - они еще и люди. Мы учимся беречь друг друга.

Что неприятно поразило? Это я пропустила через себя, когда пыталась найти волонтеров по выносу мусора. Но так и не осмелилась опубликовать такое объявление. В районных чатах и даже родительских были сообщения на тему, что во всем виноваты "богатенькие путешественники", которые завезли вирус в Россию. Сидели бы дома - ничего бы не было.

Причем в категорию врагов ты попадаешь автоматически как носитель штампа о пересечении границы в паспорте. Даже если копил на поездку год и летал в марте лоукостером в самое бюджетное из возможных мест в категории "погреться", потому что летом ты позволить своей семье каникулы на море не можешь. Тревожно.

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