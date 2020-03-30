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30.03.2020 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

Текст: Гульназ Данилова

В Башкирии 39-летний глава сельского поселения Ермолаево - райцентра Куюргазинского района Роман Барановский и его жена-врач скрыли факт недавней поездки в Доминиканскую республику. После отпуска они не самоизолировались и, как ни в чем не бывало, вышли на работу, которая предполагает активное взаимодействие с людьми.

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О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал такое поведение "отвратительно негодяйским".

- Бессовестное поведение к окружающим бьет по нам, с этим человеком однозначно надо расставаться, - высказался сегодня глава региона на оперативном совещании.

"РГ" стало известно, что Барановский уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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