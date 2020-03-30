В Нижнем Новгороде спецназ пресек работу подпольного игрового клуба

В Автозаводском районе пресечена деятельность игорного клуба: в операции приняло участие спецподразделение "Гром". Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Заведение располагалось на втором этаже нежилого дома по улице Янки Купалы. Вход в клуб был оборудован металлической дверью, по периметру находились камеры видеонаблюдения, клиенты проходили строгий фейс-контроль.

На месте полиция изъяла 40 единиц игрового оборудования. Был задержан 52-летний нижегородец, подозреваемый в организации заведения.

В СУ СК по Нижегородской области уточнили, что от дачи показаний мужчина оказался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ - "Незаконные организация и проведение азартных игр". Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.