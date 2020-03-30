В Пензенской области подростки пострадали из-за романтичного селфи

На набережной затона реки Суры в селе Засечное 16-летняя девушка и 17-летний юноша оказались на неуправляемом плоту вдали от берега. Подростки хотели сделать эффектный фотоснимок, но чтобы вернуться обратно им потребовалась помощь спасателей.

На место ЧП выехали сотрудники Росгвардии и спасатели.

Как пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, молодые люди забрались на артобъект в виде плота на набережной, пришвартованный к берегу, и хотели сделать романтичное селфи. Однако сильное течение очень быстро отнесло плот на расстояние около 80 метров от берега.

Двое спасателей в гидрокостюмах доплыли до плота, привязали к нему канат, а сотрудники Росгвардии вытянули его на берег.

Пассажиры плота отделались испугом.