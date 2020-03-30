Новости

"Аэрофлот" пообещал вовремя вывезти россиян их других стран 15:41
Жителям Рязанской области запретили покидать жилища 15:41
Коронавирус обнаружен уже в 29 городах Подмосковья 15:40
Спрос на авиабилеты сократился вдвое 15:37
ВСС выразил обеспокоенность закрытием филиалов страховых компаний в регионах 15:34
ВТБ предоставит льготные кредиты на выплату зарплат 15:30
В Пензенской области подростки пострадали из-за романтичного селфи 15:30
Вологодская область переходит на полную самоизоляцию 15:27
Япония не будет с апреля вводить режим ЧС 15:22
Пассажиров в аэропорту Киева загнали в автобусы, как "скот в стойло" 15:18
Китай частично восстанавливает выдачу виз иностранцам 15:11
В Кремле оценили работу по возвращению граждан из-за рубежа 15:01
На Украине уволены главы Минфина и Минздрава 15:01
В Севастополе торговые центры снизили плату арендаторам 15:00
Видео: неудачная поначалу парковка превратилась в просто кошмарную 15:00
Из больницы в Ярославле выписана первая пациентка с коронавирусом 14:56
Путин проведет совещание с полпредами 14:55
Видео: чем занять себя на карантине 14:50
За сутки поток машин через Крымский мост сократился в 2,5 раза 14:47
Секретарь СНБО уволил своих советников по вопросам реинтеграции Донбасса 14:46
Житель Мурманской области переломал ребра 8-летнему пасынку 14:41
Кузнецова создала чат с детьми для общения во время карантина 14:37
В Австрии начали делать дезинфекторы из старого шнапса 14:36
В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом 14:31
Карантинное чтение: какие книги выбирают россияне 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав рассказал о шести правилах самоизоляции
Минздрав рассказал о шести правилах самоизоляции
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
30.03.2020 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензенской области подростки пострадали из-за романтичного селфи

Текст: Наталья Саванкова

На набережной затона реки Суры в селе Засечное 16-летняя девушка и 17-летний юноша оказались на неуправляемом плоту вдали от берега. Подростки хотели сделать эффектный фотоснимок, но чтобы вернуться обратно им потребовалась помощь спасателей.

На место ЧП выехали сотрудники Росгвардии и спасатели.

В Кургане девочка залезла на электрический столб ради селфи

Как пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, молодые люди забрались на артобъект в виде плота на набережной, пришвартованный к берегу, и хотели сделать романтичное селфи. Однако сильное течение очень быстро отнесло плот на расстояние около 80 метров от берега.

Двое спасателей в гидрокостюмах доплыли до плота, привязали к нему канат, а сотрудники Росгвардии вытянули его на берег.

Пассажиры плота отделались испугом.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Селфи: модное, но опасное увлечение

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Для всех жителей и гостей Москвы с 30 марта введен карантин
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
В Госдуме ответили на обвинения РФ в дезинформации на фоне пандемии
Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года
Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе