В Перми стая собак загрызла женщину

В Перми возбудили уголовное дело в отношении сотрудников муниципального приюта. Их подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего погибла жительница Перми. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Дело возбуждено по части второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В прошлую субботу на улице Клыкова в микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми прохожие нашли женский труп. На нем были многочисленные следы укусов животных.

Следователи выяснили, что накануне 58-летняя женщина вечером шла домой из гостей. На улице Клыкова на нее напала собачья стая и загрызла до смерти. Это подтверждается данными судебно-медицинской экспертизы.

Поскольку обязанности по надзору за бродячими животными возложены на пермскую городскую службу по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, ее сотрудников и привлекают к уголовной ответственности за гибель женщины.