В Татарстане вводится режим самоизоляции для всех жителей

Как заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, с 30 марта для всех жителей Татарстана вводится режим самоизоляции. Покидать место проживания имеют право только работники предприятий непрерывного цикла, медучреждений, аптек, продовольственных магазинов.

Все остальные смогут выходить из дома только в соответствии с установленным порядком. Его доведут до татарстанцев в течение 1-2 дней.

Кроме того, в Татарстане приостанавливаются все межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.

Лейла Фазлеева подчеркнула, что это не прихоть, а необходимая мера разобщения людей. Лучший способ предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Она настоятельно просила граждан не нарушать режим самоизоляции.