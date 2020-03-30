В Ульяновской области детям будут выдавать бесплатные продуктовые наборы

Специальные продуктовые наборы начнут выдавать в период вынужденных каникул детям из малообеспеченных семей, получавшим ранее бесплатное питание в школах.

Об этом заявил ульяновский губернатор Сергей Морозов в очередном ежедневном видеообращении к населению. Таким образом будет соблюдено их право на бесплатное питание. Наборами обеспечат более 22 тысяч детей.

- Сейчас нужно решать важный вопрос: наполнение такого набора. Это должны быть не портящиеся продукты, которые согласует Роспотребнадзор, чтобы избежать каких-либо неприятностей со здоровьем ребят, - заявил губернатор.

Сергей Морозов обсудил этот вопрос с операторами питания и руководителями образовательных учреждений в режиме видеоселектора. 27 марта были внесены соответствующие изменения в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

Власти районов области должны будут представить списки тех, кто получит такую меру поддержки. Как отметила министр образования и науки региона Наталья Семенова, выдача таких наборов будет осуществляться через школы. Информацию разместят на сайтах учебных заведений, а классные руководители передадут ее в родительские чаты.

Продукты планируется выдавать по заранее составленным в школах графикам раз в неделю, чтобы избежать массового скопления людей.

Сегодня за пайками уже обратились 30 семей, они получили макароны, хлопья, пшено, какао, геркулес, пастеризованное молоко, рыбные консервы.