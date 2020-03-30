Заключенный получит компенсацию за потерянное в тюрьме здоровье

Суд в Нижегородской области обязал тюремное ведомство выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда осужденному, не получившему вовремя квалифицированной медицинской помощи в колонии.

"Осужденный С., 1977 года рождения, отбывающий уголовное наказание по приговору суда в виде лишения свободы, обратился в Тоншаевский районный суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, указывая, что он обратился в здравпункт с жалобами на боли в правом тазобедренном суставе, ему была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества", - рассказывают в Нижегородском областном суде.

За то, что врачи не проявили старания, тюрьма заплатит заключенному более 400 тысяч рублей

Плохая врачебная помощь не помогла, болезнь сама собой не прошла. "Затем, в связи с ухудшением его здоровья, он повторно обратился в тот же здравпункт, ему была оказана медицинская помощь и установлена инвалидность", - сообщили в суде.

Прокурорская проверка подтвердила: действительно, первоначально тюремные врачи не до конца выполнили свой долг. Истец утверждал, что из-за этого до сих пор он испытывает физические и нравственные страдания. А потому требовал не только выплатить ему компенсацию морального вреда, но и назначить пожизненную пенсию от тюремного ведомства.

"Суд взыскал в пользу С. компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей, а также утраченный заработок - 102 тысячи 723 рубля 78 копеек", - сообщили в Нижегородском областном суде.

Компенсировать осужденному утраченный заработок ведомство будет по частям: каждый месяц человеку должно выплачиваться 3,5 тысячи рублей.

Напомним, в конце прошлого года был принят закон, давший право заключенным подавать иски в суд за плохие условия в тюрьме. Соответствующие поправки внесены в Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Уголовно-исполнительный кодекс.

Теперь любой заключенный, недовольный условиями в тюрьме, может обратиться в суд рядом с казенным домом и потребовать компенсацию. Для ее получения нужен только факт нарушения норм. Заключенному достаточно возмутиться плохим питанием, тесной камерой или грязной душевой и грамотно изложить это в жалобе. Некачественное лечение тоже повод для иска.

Далее пройдет проверка, подтвердят факт нарушения, и пострадавший получит свои деньги. Долго и мучительно доказывать вину всех организаций и лиц, обязанных создавать благоприятные условия в местах лишения свободы, не придется. Именно администрация казенного дома должна будет опровергнуть доводы заявителя. Размеры компенсаций, как уверены эксперты, нашими судами будут назначаться с учетом европейской практики. Дело в Нижегородской области это подтвердило.

Сейчас ФСИН принимает меры для улучшения медицинской службы. Как сообщалось на недавней коллегии ведомства, внедряются механизмы телемедицины, выездных профилактических осмотров специалистами гражданского здравоохранения узкого профиля. Идет проработка вопроса подключения к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, будет обеспечена непрерывность оказания медпомощи, что особенно важно при лечении социально значимых заболеваний.