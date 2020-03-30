Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.

По данным информационного канала областного оперативного штаба, созданного для профилактики коронавирусной инфекции, это девятый выявленный случай заражения на территории региона. Известно, что мужчина прилетел в Новосибирск 15 марта рейсом из Мюнхена. В Германии он побывал вместе с супругой, после возвращения домой они оба находились на самоизоляции.

Несмотря на то что каких-либо симптомов ОРВИ у него не наблюдалось, на десятый день после прилета у пациента, как и положено по протоколу, взяли пробы на COVID-19. Скрининговое исследование дало положительный результат, позже его подтвердили и специалисты лаборатории научного центра "Вектор".

Сибиряку предложили пройти лечение в инфекционной больнице, однако он написал отказ. По закону без его согласия госпитализация возможна только через суд, поэтому управление Роспотребнадзора подготовило соответствующий иск.

Все пассажиры рейса, которым мужчина летел из Мюнхена, находились на самоизоляции, ее период закончился 28 марта. Каждый из прилетевших был под наблюдением медиков, обследовался на предмет заражения коронавирусом. Лабораторные исследования показали отсутствие инфекции у всех пассажиров, кроме одного.