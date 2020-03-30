В Иркутской области разрушают лед, готовясь к паводкам

На севере Иркутской области на реках стали появляться километровые угольные полосы - начались чернение и распиловка льда. Эти меры, с одной стороны, снижают опасность весеннего половодья для прибрежных поселков - реки часто разливаются из-за ледовых заторов, а распиловка и чернение помогают им вскрываться раньше и быстрее пропускать ледоход. А с другой - уменьшает расходы на возможные взрывы льда в последующем.

Подобные меры предпринимают местные власти - это их полномочия. Каждый год с середины марта по середину апреля они проводят такие работы.

- Наша задача - контролировать своевременность, правильность и полноту его выполнения, - пояснили "РГ" в ГУ МЧС Иркутской области.

Заметим, что работы на местах немало - угольную крошку разбрасывают вручную, лопатами. Лед пилят специальной насадкой к трактору, но нередко приходится брать в руки обычные бензопилы. Впрочем, деньги на взрывчатку тоже выделены, четыре группы специалистов-взрывников областной поисково-спасательной службы готовы вылететь в любой момент в любую точку области.

Ледовые заторы - дело опасное. Мало того, что из-за них разливаются реки. Выйти из берегов может и сам лед. Так, 15 лет назад многотонными глыбами стерло с лица земли деревню Патриха на реке Бирюса в Тайшетском районе.

Наиболее сложные в этом отношении территории давно известны - Качугский, Жигаловский, Киренский, Катангский, Тайшетский, Чунский, Усть-Кутский районы. Это бассейны рек Лены, Киренги и Нижней Тунгуски.

В общей сложности в зону возможного подтопления в период весеннего половодья попадает 98 населенных пунктов в 11 районах Иркутской области. В каждом районе по 10-20 участков, которые надо подготовить к ледоходу. Так что счет идет на километры распилов. А засыпать угольной крошкой предстоит сотни тысяч квадратных метров.

В зону возможного подтопления в период весеннего половодья попадает 98 населенных пунктов. В каждом районе по 10-20 участков, которые надо подготовить к ледоходу

Правда, в этом году, по оценке синоптиков, зима оказалась не особо снежной и не слишком морозной - запасы снега на севере не превысили среднюю многолетнюю норму, на юге региона оказались даже чуть меньше обычного. И толщина льда на реках тоже ниже нормы. Но сложностей может добавить ранняя и дружная весна - реки начнут вскрываться раньше.

Кроме того, опасения вызывают пострадавшие от прошлогоднего паводка районы, особенно Тулунский и Нижнеудинский. Грунтовые воды здесь по-прежнему высоко, а значит, могут быть проблемы с весенним половодьем.

Поэтому уже 1 апреля в Иркутской области будет введен режим повышенной готовности к прохождению весенних паводков. Почти 200 гидрологических постов будут следить за состоянием рек, 70 из них будут передавать информацию круглосуточно.

А если ЧС избежать не удастся, наготове будут 16 тысяч человек, готовых спасать население и ликвидировать ЧС.

Тем временем

С учетом интересов всех отраслей экономики, и в первую очередь рыбного хозяйства, Астраханская область предлагает Росводресурсам начать пуск воды с водохранилищ не позднее 10 апреля при интенсивности паводка не менее двух тысяч кубометров в секунду. К такому решению пришли участники водохозяйственного совета, созданного губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным для мониторинга ситуации в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги, включая решение проблемы с обводнением территории западных подстепных ильменей.

2019 год стал одним из самых маловодных с момента регулирования процессов весеннего половодья на Волге работой водохранилищ. Учитывая рекордно теплую и бесснежную зиму, 2020 год также может стать неблагоприятным по объему паводка.

Для того чтобы оптимально в соответствии с потребностями региона организовать половодье, глава области поручил водохозяйственному совету сформировать "дорожную карту" сбросов воды с Волгоградского гидроузла.

- Сейчас главная задача - составить график спецпропуска. А также ежедневно мониторить ситуацию с температурным режимом и принятием решения о сбросе воды, - сказал Игорь Бабушкин.

Подготовила Наталья Коротченко, Астрахань