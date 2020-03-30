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30.03.2020 12:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области открыли прямую линию для жалоб на работодателей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области начала работу горячая линия по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели. Обращения будут принимать по телефону министерства труда и социального развития региона - 8-800-100-0082.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Травников, минсоцтруда координирует работу по сбору информации о нарушениях работодателями Указа президента РФ. Далее она будет передана в государственную инспекцию труда и прокуратуру области.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор сообщил о новых мерах борьбы с коронавирусом

Глава региона напомнил, что один из действенных способов предотвратить распространение коронавирусной инфекции - самоизоляция и социальное разобщение. Однако далеко не все предприятия, особенно в сфере розничной торговли, прислушались к рекомендациям президента страны.

Андрей Травников еще раз призвал руководителей, всех предпринимателей - обеспечить карантинные мероприятия, как минимум - в течение этой недели.

- Если вы не думаете об окружающих, о жителях области, подумайте о безопасности своих сотрудников, своих коллективов. Указом Президента эта неделя объявлена нерабочей, и тот, кто выводит своих подчиненных на работу, прямым образом нарушает трудовое право людей и их право на безопасность. Попрошу и прокуратуру, и трудовую инспекцию на это обратить особое внимание, - заявил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность и управляемость территории, продолжают работу в штатном режиме.

27 марта глава региона подписал постановление "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации". Документ принят в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях защиты населения.

Согласно документу до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия, а также работа торговых точек, в том числе в торгово-развлекательных центрах. Исключения - продовольственные магазины, аптеки, магазины по продаже товаров первой необходимости. Приостановлена работа организаций общественного питания, включая рестораны, спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров.

Разрешено работать столовым, которые обеспечивают питанием сотрудников предприятий, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку еды.

Телефон оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции: 112.

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