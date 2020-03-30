В Дагестане из-за фейка о коронавирусе резко подорожал имбирь

На дагестанских рынках резко подорожал имбирь в связи с распространенными слухами, что он обладает антикоронавирусными свойствами. В региональном управлении ФАС сообщили, что к спекулянтам будут приняты меры.

Специалисты службы провели рейды на рынке Махачкалы и выявили там многократное повышение цены на корень имбиря - до двух тысяч рублей и более за килограмм.

"Действительно, продукт обладает свойством укреплять иммунную систему организма человека, но он не спасет от коронавируса", - подчеркнули в ФАС, посоветовав покупателям не идти на поводу у недобросовестных продавцов.

Известно, что ранее в интернете появилось видео, где мужчина рассказывает, что имбирь защищает от коронавируса. После этого стоимость пряности на местных рынках взлетела.

В тоже время, как отметили в антимонопольном ведомстве, другие, в том числе социально-значимые продукты, в республике не подорожали.