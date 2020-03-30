Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина

В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус. Грубейшим образом нарушив режим самоизоляции, он мог заразить другого жителя Апатитов, который ехал вместе с ним в поезде, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Также, по словам пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, от апатитчанина могла заразиться вирусом жительница республики.

- Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметил Андрей Чибис.

Губернатор призвал всех соблюдать ограничительные меры, минимизировать контакты, стараться оставаться всю неделю дома.

Накануне в Мурманской области вылечили первого пациента, зараженного коронавирусом. Два последних теста у него были отрицательными, как и у всех 57 человек, которые находились на обсервации после контакта с ним.