В Калининграде введут режим самоизоляции по примеру Москвы

В Калининградской области с 00 часов 31 марта расширяются ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса по примеру Москвы. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

- Режим самоизоляции вводится пока до 5 апреля, но может быть продлен, - пояснил губернатор. - Он предусматривает ровно то же самое, что и в Москве: выход из дома только в случае экстренной необходимости в медицинских услугах, в ближайший продовольственный магазин, погулять с собакой. Ограничений на передвижение личным транспортом не будет, мы сократили общественный транспорт уже до минимума, хотя достаточно много жалоб на это, но отказываться от этого мы не будем.

Следить за соблюдением режима будут сотрудники местных администраций совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, УМВД, Росгвардии. Прохожих будут призывать к ответственному поведению, просить вернуться домой.

Антон Алиханов добавил, что в регионе будет несколько расширен список непродовольственных товаров первой необходимости, там появятся печатные СМИ и, возможно, средства для уборки помещений.

На 30 марта в Янтарном крае, по данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, выявлено 12 случаев заражения, двое выздоровели - это женщина, вернувшаяся из Милана, и ее 70-летняя мать. Остаются под медицинским наблюдением 1620 человек, 2719 обследовано.

В числе этих 12 заболевших - женщина средних лет, чей анализ подтвердился сегодня. Это родственница ранее заболевшего мужчины, вернувшегося из путешествия в Перу через Париж. Она помещена в стационар, состояние не вызывает опасения у медиков.

Кстати

16 марта постановлением губернатора Калининградской области в регионе был введен режим повышенной готовности, через несколько дней он был ужесточен: с 28 марта по 5 апреля закрылись учебные и развлекательные заведения, торговые центры, рестораны, кафе. До 1 июня отменено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах в курортных городах.