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30.03.2020 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калининграде введут режим самоизоляции по примеру Москвы

Текст: Светлана Песоцкая
В Калининградской области с 00 часов 31 марта расширяются ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса по примеру Москвы. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Режим самоизоляции вводится пока до 5 апреля, но может быть продлен, - пояснил губернатор. - Он предусматривает ровно то же самое, что и в Москве: выход из дома только в случае экстренной необходимости в медицинских услугах, в ближайший продовольственный магазин, погулять с собакой. Ограничений на передвижение личным транспортом не будет, мы сократили общественный транспорт уже до минимума, хотя достаточно много жалоб на это, но отказываться от этого мы не будем.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Следить за соблюдением режима будут сотрудники местных администраций совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, УМВД, Росгвардии. Прохожих будут призывать к ответственному поведению, просить вернуться домой.

Антон Алиханов добавил, что в регионе будет несколько расширен список непродовольственных товаров первой необходимости, там появятся печатные СМИ и, возможно, средства для уборки помещений.

На 30 марта в Янтарном крае, по данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, выявлено 12 случаев заражения, двое выздоровели - это женщина, вернувшаяся из Милана, и ее 70-летняя мать. Остаются под медицинским наблюдением 1620 человек, 2719 обследовано.

В числе этих 12 заболевших - женщина средних лет, чей анализ подтвердился сегодня. Это родственница ранее заболевшего мужчины, вернувшегося из путешествия в Перу через Париж. Она помещена в стационар, состояние не вызывает опасения у медиков.

Кстати

16 марта постановлением губернатора Калининградской области в регионе был введен режим повышенной готовности, через несколько дней он был ужесточен: с 28 марта по 5 апреля закрылись учебные и развлекательные заведения, торговые центры, рестораны, кафе. До 1 июня отменено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах в курортных городах.

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