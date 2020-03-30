В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

В Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции для всех горожан. Соответствующее постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции сегодня подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили "РГ" в Смольном.

В нем, в частности, говорится, что петербуржцы не должны покидать места проживания за исключением случаев прямой угрозы жизни или обращения за экстренной медицинской помощью. Можно также выгуливать животных, выносить мусор в радиусе не более ста метров или сходить в ближайший магазин за продуктами. Разрешается добраться до места работы и назад тем, кто продолжает трудиться.

В общественных местах предписывается соблюдать дистанцию полтора метра (это не касается поездок в транспорте).

Также в документе отмечается, что на территории Петербурга временно - до 1 июля - приостанавливается работа пансионов, домов отдыха и других подобных учреждений.