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30.03.2020 20:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции для всех горожан. Соответствующее постановление о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции сегодня подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили "РГ" в Смольном.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В нем, в частности, говорится, что петербуржцы не должны покидать места проживания за исключением случаев прямой угрозы жизни или обращения за экстренной медицинской помощью. Можно также выгуливать животных, выносить мусор в радиусе не более ста метров или сходить в ближайший магазин за продуктами. Разрешается добраться до места работы и назад тем, кто продолжает трудиться.

В общественных местах предписывается соблюдать дистанцию полтора метра (это не касается поездок в транспорте).

Также в документе отмечается, что на территории Петербурга временно - до 1 июля - приостанавливается работа пансионов, домов отдыха и других подобных учреждений.

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