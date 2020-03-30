В Пскове девушку спасли от похитившего ее на улице незнакомца

В Пскове полицейские спасли девушку, на которую неизвестный мужчина напал прямо на улице. Незнакомец силой посадил ее в фургон грузовика и попытался выехать из города.

Как сообщает УМВД по Псковской области, у девушки был при себе мобильный телефон. Она смогла позвонить в полицию и сообщить о происходящем. На выезде из города грузовик был задержан. Девушка не пострадала.

Сейчас Следственный комитет по Псковкой области возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "похищение человека".

В данный момент следователи пытаются выяснить мотивы нападавшего.