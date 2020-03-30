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30.03.2020 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Мурманской области переломал ребра 8-летнему пасынку

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Житель города Мончегорска Мурманской области жестоко искалечил своего 8-летнего пасынка. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе регионального СК.

Фото: iStock
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- По версии следствия, мальчика доставили в реанимацию городской больницы 25 марта с множественными телесными повреждениями, которые причинил ему 25-летний отчим, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, у ребенка нет ни одного целого ребра, имеются застарелые ушибы и травмы, в том числе и переломы ребер, разрывы кишечника. Кроме того, предположительно, мальчика душили. Ребенок находится в тяжелом состоянии. В отношении отчима возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего). Следователь зафиксировал обстановку и изъял с места преступления одежду мальчика со следами крови. Мужчина взят под стражу.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям сотрудникам профильных служб и правоохранительных органов, ответственных за то, чтобы подобное не происходило. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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