В гостинице Ялты вопреки запрету работали бассейн и рестораны

В гостинице "Ялта-Интурист", несмотря на запрет, 28 и 29 марта продолжали работать кафе и рестораны, а также функционировал бассейн. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

- На место были вызваны сотрудники полиции, Роспотребнадзора, - рассказал он.

Онлайн-камера отеля, направленная в сторону открытого бассейна, в эти дни была повернута в сторону моря - видимо, для того, чтоб контролирующие органы не заметили нарушения. Но проверяющие пришли онлайн. Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что в связи с зафиксированными нарушениями были составлены соответствующие протоколы.

- Сегодня эти документы уйдут в суд, - пояснила она. - Суд будет принимать решение о приостановке деятельности этих учреждений на срок от 60 до 90 суток.

Глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко сообщил, что 28 и 29 марта вместе с сотрудниками ведомства обследовал 95 объектов размещения и заверил, что все гостиницы и санатории выполняют мероприятия по профилактике и защите, а "немногочисленные выявленные замечания оперативно исправляются". "Есть отличившиеся - будут наказаны", - добавил он.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов выступил за то, чтобы в таких случаях представители контролирующих органов составляли и протокол "за неповиновение" правоохранительным органам.

- Административные материалы в отношении руководителей, которые в такое время плюют на правила и на наши регламенты, прошу передавать в суд для дальнейшего рассмотрения об их аресте, - обратился он к прокурору республики Олегу Камшилову. - Если поступают документы от Роспотребнадзора на закрытие предприятия, параллельно должен ставиться вопрос об аресте их должностных лиц на 15 суток за неповиновение органам внутренних дел.

Согласно указу главы Крыма, с 28 марта по 5 апреля 2020 года в республике приостановлена работа бассейнов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Кроме того, с 28 марта по 1 июня 2020 года временно приостановлены бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, иных средствах размещения за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.