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30.03.2020 11:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму возбудили первое уголовное дело за заражение коронавирусом

Текст: Илья Изотов
В Республике Крым возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции местным жителем с коронавирусом, заразившим медика. Об этом на заседании оперативного штаба для предупреждения распространения COVID-19 сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

- Вчера уголовное дело возбуждено в отношении лица, не соблюдавшего установленные требования самоизоляции и заразившего человека. Все материалы собраны, - констатировал Смаглин.

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Напомним, носитель коронавирусной инфекции нарушил режим самоизоляции - он посетил медицинский центр и там заразил медработника. Материалы на нарушителя передало в МВД управление Роспотребнадзора.

Также МВД во время контрольных мероприятий выявило еще девять человек, которые должны были соблюдать режим самоизоляции, но отсутствовали дома.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- В течение дня мы установили и привлекли к административной ответственности четырех человек, в отношении остальных проводятся мероприятия. Ответственность по КоАП небольшая, но будет решаться вопрос о направлении этих лиц в обсерватор, - рассказал Смаглин.

В случае передачи вируса другим крымчанам нарушившим карантин также грозит уголовная ответственность. Всего за последний день полиция проверила соблюдение режима изоляции девятью тысячами крымчан.

По состоянию на 29 марта 2020 года, в Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2873 человек, приехавших из зарубежных стран. Из них под динамическим наблюдением на дому - 2801 человек, в стационарах - 62 человек, изолировано в обсерваторы - 10 человек. По словам замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского, только за вчерашний день взяты под медицинское наблюдение 253 человека. По данным Роспотребнадзора, всего в РК выявлено 15 положительных на Covid-19.

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