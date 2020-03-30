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30.03.2020 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вора в законе Дато Краснодарского будут судить за криминальный статус

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении криминального авторитета, известного как Дато Краснодарский. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

Фото: instagram.com/zhukovclub
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- По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара занимал высшее положение в преступной среде, - сообщили в региональном следственном управлении СК. - При этом обвиняемый с целью имущественной и неимущественной выгоды назначал лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде так называемый вор в законе обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

В следственном ведомстве пояснили, что в рамках расследования этого уголовного дела информация собиралась в разных регионах России. А объем уголовного дела составил более 30 томов.

Во время следствия вора в законе по решению суда поместили под стражу в СИЗО, где он находится до сих пор.

Теперь дело Дато Краснодарского передали в суд для рассмотрения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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