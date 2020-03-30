ФСБ пресекла вывоз с Урала в Казахстан более 19 тонн антисептика

В Курганской области пресекли попытку вывезти из страны более 19 тонн дезинфицирующих средств. Груз направлялся в Казахстан.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, нарушение было выявлено в минувшие выходные.

Антисептики, антибактериальные гели, очистители и кремы для рук, а также медицинские перчатки и маски везли из Екатеринбурга на двух грузовых автомобилях. Эти товары, временно запрещенные к вывозу из России, были обнаружены во время пограничного контроля в пункте пропуска Петухово.

"Груз был изъят у перевозчиков и остался на территории России", - подчеркнули в ведомстве.