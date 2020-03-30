На Ямале не подтвердился коронавирус у госпитализированных вахтовиков

Двадцать вахтовиков, ранее доставленных в инфекционное отделение Надымской ЦРБ с месторождения в Бованенково, выписывают сегодня после обеда. "Повторные тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат", - передает департамент здравоохранения ЯНАО.

Напомним, у трех рабочих были симптомы ОРВИ. Их вместе с коллегами сначала изолировали в общежитии, а затем - в стационаре, где до получения результатов они находились под наблюдением и получали симптоматическое лечение.

Между тем

Департамент здравоохранения автономного округа сообщил о сокращении объема плановых медицинских услуг в поликлиниках. "Просим пользоваться электронной регистратурой, вызывать врача на дом и по возможности не обращаться на очный прием", - отметили в ведомстве.

При появлении признаков ОРВИ нужно позвонить своему участковому врачу или в регистратуру поликлиники. При острых состояниях - незамедлительно вызвать "скорую".