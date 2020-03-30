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30.03.2020 22:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отыгрались?..

Уральская консерватория оказалась на грани закрытия из-за ошибки кадровиков
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
Известная на Урале Государственная консерватория имени Глинки оказалась на грани закрытия из-за непомерного штрафа, назначенного за нарушение миграционного законодательства. За несколько дней опоздания в подаче уведомлений об иностранных студентах с консерватории взыскали 1,4 миллиона рублей. Кузнице молодых музыкантов, практически не ведущей коммерческой деятельности, взять эти деньги просто негде.

- По сути, нам предложили выплатить по 375 тысяч рублей за каждый день опоздания, - посетовала ректор консерватории Наталья Сокольвяк. - Мы работаем по государственному заданию - из 700 студентов только 20 на платном обучении. - Ума не приложу, где мы сможем столько заработать за 60 дней, отпущенных на уплату штрафа. Да, ошиблись, но ведь никаких последствий, ничего непоправимого!

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Как пояснили в вузе, трудовые договоры были заключены с девятью студентами из Казахстана, чтобы дать ребятам возможность практики и дополнительный заработок во время учебы. Молодые концертмейстеры выступали в оркестре и хоре консерватории, сопровождали учебный процесс. Но 30 июня прошлого года эти студенты выпустились, трудовые договоры с ними расторгли, о чем по закону вуз должен был уведомить миграционную службу в трехдневный срок. А известил лишь 9 июля - с опозданием на шесть дней.

- Одна сотрудница отдела кадров находилась в декретном отпуске, вторая, которая как раз и занималась иностранными студентами, ушла на больничный, - рассказывает ректор. - Пока разбирались, время было упущено. По результатам проверки миграционной службы начальник отдела кадров была привлечена к ответственности, но на этом дело, к сожалению, не закончилось.

За несколько дней опоздания с консерватории взыскали 1,4 миллиона рублей

Материалы проверки передали в Правобережный суд Магнитогорска, который рассмотрел девять административных дел - по каждому иностранному студенту в отдельности. И вынес совершенно разные решения. По двум делам ограничился предупреждением, по каждому из семи остальных взыскал штраф в 200 тысяч рублей.

В Челябинском областном суде решения о штрафах утвердили.

- Областной суд согласился с выводами коллег о том, что нарушения, допущенные консерваторией, не содержат признаков малозначительности, так как затрагивают интересы государства по предупреждению и сокращению незаконной трудовой миграции", - заявила его представитель Наталья Прохорова.

Фото: Николай Оберемченко / "Комсомольская правда"
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Но так ли это? Ведь известно, что в том же Магнитогорске куда более снисходительные решения выносились по миграционным делам в отношении медцентра и строительной компании. А тут речь идет не о коммерческой фирме, а о государственном учреждении. Ведь, по сути, консерваторию оставили без средств к существованию. По словам Натальи Сокольвяк, их не хватает на самое необходимое - выполнение требований пожарной и антитеррористической безопасности, создания доступной среды для студентов с ограниченными возможностями здоровья и многих других.

Правда, есть надежда, что Седьмой кассационный суд Челябинска, куда обратился вуз, подойдет к решению вопроса о "соразмерности наказания" более взвешенно.

А пока суд да дело, двое из девяти иностранных выпускников консерватории уже получили гражданство РФ и искренне недоумевают, чем же провинилась их альма-матер...

Происшествия Правосудие Суд Общество Соцсфера Миграция Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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