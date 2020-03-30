В Екатеринбурге потушили пожар в девятиэтажке

Сегодня утром пожарные выезжали на тушение возгорания в девятиэтажном муниципальном доме коридорного типа на улице Токарей в Екатеринбурге.

"Пострадали мужчина, женщина и ребенок из горевшей квартиры, они госпитализированы", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

На площади 30 квадратных метром горели вещи в квартире на девятом этаже. Из здания спасли 51 человека (в том числе - восемь детей).

В 09:54 по местному времени пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Причина ЧП устанавливается.

Кстати

Еще один пожар в жилом доме случился в городе ранее ночью: на улице Начдива Онуфриева на шестом этаже 12-этажного здания. "На балконе хранился неплотно закрытый газовый баллон. Произошла утечка, и когда хозяин квартиры закурил, случился хлопок газовоздушной смеси и загорелись вещи", - сообщили в МЧС.

Перегородки и несущие конструкции в доме не пострадали. Жильца осмотрели врачи, от поездки в больницу он отказался.