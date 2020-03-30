Узнаваемый бренд является одним из важных инструментов для продвижения товаров и услуг и поддержания имиджа регионов России. Особую роль в формировании брендинга территории играют гастрономическое многообразие и местные продуктовые "фишки".

В июне прошлого года вопрос о поддержке и развитии продовольственных региональных брендов был затронут в ходе "Прямой линии" с президентом РФ. Этой же теме была посвящена IV Всероссийская конференция по брендингу "Продовольственный бренд. Чем регион может удивить Россию и мир".

И не случайно это мероприятие состоялось в ТПП РФ: по словам вице-президента палаты Владимира Дмитриева, ресурс системы ТПП для популяризации российских брендов уникален благодаря наличию представительств как в каждом российском регионе, так и за рубежом. "Все слышали о таких отечественных региональных гастрономических брендах, как вологодское масло, башкирский мед, тульский пряник, астраханский арбуз, адыгейский сыр и т.д. Но вместе с тем приходится констатировать, что многие прекрасные локальные продуктовые бренды все еще неизвестны за пределами своих регионов, - подчеркнул Владимир Дмитриев. - Между тем наличие продовольственных региональных брендов будет способствовать укреплению экономики регионов и приносить известность территории".

При этом, добавил вице-президент ТПП РФ, формирование продуктового бренда довольно сложный процесс, зависящий не только от качественного пиара и рекламы, но и инвестиций.

Мы научились делать хорошие продукты. Осталось научиться выгодно преподнести их миру

По словам руководителя Роспатента Григория Ивлиева, не каждый региональный бренд становится успешным, но вот отсутствие бренда однозначно свидетельствует о неуспехе. Бренд придает товару эксклюзивность, что, в свою очередь, повышает спрос на него. В 2019 году в Роспатент поступило 87,5 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков (рост на 19 процентов). Под охраной государства сейчас находятся более 700 тысяч брендов. Тем не менее брендов с наименованием мест происхождения товаров (это подразумевает, что на территории географического объекта осуществляются все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств. - Ред.) по состоянию на конец января 2020 года зарегистрировано всего 137. Из них 80 товарных знаков принадлежат минеральной воде, 9 - алкогольной продукции, 48 - другим продуктам питания.

Член совета Ассоциации брендинговых компаний России Денис Шлесберг уверен, что продуктовый бренд способен повысить роль и статус российской экономики на мировой арене. "Человек покупает не только продукт, но и впечатление. Брендинг для того и нужен, чтобы сформировать у потребителя правильные вкусовые впечатления, - считает эксперт. - В России сотни национальных кухонь, в этом плане нам могут позавидовать все страны мира. Но не завидуют! Мы научились делать хорошие продукты. Осталось научиться преподнести их миру, "упаковав" в бренд, который впечатлит потребителя".

Тем более, как сообщил ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин, в последнее время в стране и в мире набирает обороты гастрономический туризм. И брендирование продуктов очень поможет развитию этого тренда. Впрочем, как можно критиковать регионы за отсутствие продуктовой "визитки", если у страны в целом в отличие от "макаронников", "лягушатников", "бульбашей" нет своего бренда?