Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ завершили гуманитарное разминирование в Лаосе, где они помогали коллегам из отряда "U-58" очищать территорию страны от взрывоопасных предметов.

Командировка в провинцию Сиангкхуанг началась в октябре прошлого года. Штаб российского подразделения, куда вошли 34 военных специалиста - все опытные профи, - располагался близ населенного пункта Пхонсаван.

В Минобороны России корреспонденту "Российской газеты" сообщили, что в общей сложности российские и лаосские военные прочесали более 10 гектаров местности. Не просто обошли их с миноискателями. Они извлекли из грунта и обезвредили на месте либо на специализированных полигонах свыше 830 взрывоопасных предметов, лежащих на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров.

Главным образом это были кассетные авиационные бомбы США типа BLU-26, BLU-63, BLU-3B. А также противопехотные мины и артиллерийские снаряды, оставшиеся в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов.

Сложность операции заключалась не столько в масштабе инженерных работ, сколько в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходилось реагировать на каждый сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень взрывоопасности каждого такого предмета.

В опасной работе российским военным помогали стоящие на вооружении нашей армии современные инженерные средства. В частности, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, носимые искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и устройства для обнаружения неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М.

Что же касается безопасности самих саперов, то в Лаосе они работали в общевойсковых комплектах разминирования и защиты ОВР-2-02.

Многое из своего арсенала, например, переносные индукционные миноискатели, глубинные металлодетекторы, подрывные машинки и табельные маскировочные комплекты наши саперы перед возвращением на родину передали лаосским коллегам. Ранее в этой стране Россия помогла создать филиал нашего противоминного центра. В нем уже прошли подготовку лаосские военнослужащие.

Напомним, что это была не первая командировка российских военных инженеров в юго-восточную страну. С октября 2018 года по март 2019-го они уже разминировали территорию Лаоса: обследовали 104 га местности и обнаружили там более 340 взрывоопасных предметов.