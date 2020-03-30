Российский рынок затоварен птицей и свининой

Производство мяса в России выросло более чем в полтора раза за последние 10 лет, почти до 11 миллионов тонн в год. Доля мяса птицы, свинины и даже баранины все это время росла, а говядины - сокращалась.

Рынок птицы за последние пять лет трансформировался под давлением перепроизводства. По той же причине свиноводы сейчас ищут возможности увеличить экспорт. Производство говядины только набирает обороты: из-за больших сроков окупаемости в России не слишком много желающих заниматься этим бизнесом.

По оценке Экспертно-аналитического центра агробизнеса, душевое потребление мяса в России в 2019 году составило чуть менее 77 килограмм. За 10 лет мы стали есть больше мяса на 9,1 процента, за 15 лет - на 42,2 процента. Производство мяса устойчиво росло с 2001 года. Если в 2005 году самообеспеченность России мясом составляла 60,7 процента, то в 2019 году достигла 96 процентов. По данным на 2018 год, на долю мяса птицы пришлось 46,9 процента, свинины - 35,2 процента, говядины - 15,1 процента, баранины - 1,9 процента, козлятины - 0,2 процента, других видов мяса - 0,7 процента.

В 2020 году, по прогнозам подведомственного минсельхозу "Центра агроаналитики", объем производства свинины в России может превысить 3,9 миллиона тонн, мяса птицы - 5,1 миллиона тонн. Производство птицы, поначалу развивавшееся ускоренными темпами, последние три года стагнирует: из-за перенасыщения рынка рост производства составляет максимум 1-2 процента в год. Что неизбежно сказывается на ценах. По данным минсельхоза, в феврале цена производителей на мясо кур в убойном весе составляла 102,02 рубля за килограмм.

Это на 10 рублей ниже, чем в феврале 2019 года. Затяжной период низких цен еще в 2016 году заставил крупные компании сократить объемы производства, что помогло на время восстановить цены. Но новые мощности продолжали запускаться, и это опять обрушило цены. В результате с рынка ушли слабые игроки, продав свои активы более устойчивым компаниям. И теперь с нуля новые мощности в птицеводстве не строятся.

Сроки окупаемости проектов по выращиванию мясных пород превышают 11 лет, поэтому получить кредит не так просто

О насыщении внутреннего рынка говорят и свиноводы. По данным минсельхоза, за последние пять лет производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 32 процента. Фактически сейчас этот сегмент проходит тот же путь, что и российское птицеводство 4-5 лет назад. Внутренний рынок больше потреблять не может, а новые мощности продолжают вводиться. "К 2023-2024 году производство увеличится еще на миллион тонн. Это гарантированный прирост, потому что новые свиноводческие комплексы обязательно будут запущены. И тогда встанет вопрос: как мы будем размещать на рынке этот дополнительный миллион?" - сетовал на конференции "Где маржа?" в начале 2020 года президент Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В прошлом году производство свинины на сельхозпредприятиях выросло более чем на 7 процентов, что привело к усилению конкуренции и, соответственно, снижению цен (в сравнении с 2018 годом на 8 процентов). В феврале 2020 года цена свинины в убойном весе опустилась ниже 130 рублей за килограмм, в тот же период прошлого года она была выше на 16,5 рубля.

А вот производство говядины в 2019 году осталось практически на уровне 2018 года и составило около 1,62 миллиона тонн в убойном весе. Потребление говядины по сравнению с началом 2000-х упало с почти 40 до примерно 18 процентов, признает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Этому не в последнюю очередь способствовала "история успеха", которую продемонстрировали в этот период свиноводы и птицеводы. Свинина 10 лет назад зачастую стоила дороже в рознице, чем говядина, вспоминает эксперт. Теперь свинина и птица стали экономически более доступны для населения. Да и производство говядины теперь - совсем другое, чем было 20 лет назад. Тогда на прилавках российских магазинов в большинстве своем продавали мясо молочных пород КРС. "Говядины было больше, а цены на свинину были выше", - поясняет эксперт.

Сейчас же потребление говядины, по его словам, находится на "рациональном" уровне - 12,5-14 килограмм на человека. При этом доля импорта существенно снизилась: если в нулевые годы доля импортной говядины превышала 35 процентов от общего объема потребления, в России сегодня (если принимать во внимание Беларусь) доля импортной говядины составляет около 18 процентов, подсчитывает Юшин. И много комплексов по выращиванию КРС мясных пород еще строятся. Они как раз призваны заместить то самое молочное поголовье, которое раньше направлялось на убой. Ведь сейчас молочное животноводство наращивает обороты и становится все эффективнее. "Структура поголовья меняется в сторону увеличения доли скота мясного направления и помесных пород", - поясняет Сергей Юшин.

Поддержать рынок говядины, как считают эксперты, должно стимулирование производства крупного рогатого скота в небольших фермерских хозяйствах

Вместе с тем он отмечает, что сроки окупаемости проектов по выращиванию мясных пород сегодня превышают 11 лет. Кредитные ресурсы в таких условиях получить не так просто. Да и сами инвесторы не спешат вкладываться в бизнес с длинной оборачиваемостью средств.

Разгрузить затоваренный российский рынок мяса птицы и свинины поможет экспорт. Успехи в этом направлении определенно есть. По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, в 2019 году суммарный объем экспорта мяса и мясопродуктов из России достиг 341,0 тысячи тонн. И это рекордный показатель как минимум за последние 19 лет. По данным ФТС, только за восьмую неделю февраля 2020 года экспорт мяса птицы составил 7,8 миллиона долларов (на 5,5 миллиона больше, чем на тот же период прошлого года), экспорт свинины и мяса птицы - 11,8 миллиона долларов (против 3,8 миллиона годом ранее). Согласно данным ФТС, за этот период Россия поставила за рубеж свинины на 4 миллиона долларов против 1,5 миллиона годом раньше.

Но все-таки пока поставки за рубеж осуществляются не слишком высокими темпами, считают эксперты. "Мы не ждем взрывного роста экспорта, потому что мир пока остается закрытым для нас. Стратегической целью остается открытие рынка Китая, который после вспышек АЧС испытывает дефицит животного белка", - говорил в феврале Юрий Ковалев. Сейчас Россия начала поставлять свинину во Вьетнам, и это дает надежду на открытие рынков Юго-Восточной Азии для российской продукции.

Что касается рынка говядины, помимо развития этого направления в вертикально интегрированных холдингах, Сергей Юшин видит выход в стимулировании производства мясного КРС в небольших фермерских хозяйствах, которые могли бы кооперироваться с крупными производителями на разных этапах выращивания мясных бычков. "Есть у фермера сто коров, он договаривается с крупной компанией и продает ей молодых бычков от отела", - поясняет эксперт. Сейчас такие проекты по интеграции фермеров и крупного бизнеса уже начинают реализовываться в отдельных регионах. Такое взаимодействие могло бы не только решить задачу по наращиванию производства говядины, но и поддержать малые формы хозяйствования.