Рынок страхования сельхозрисков, по данным ЦБ РФ, достиг в 2019 году 5,6 миллиарда рублей. Из них 4,4 миллиарда - премии по договорам страхования с господдержкой.

О том, как развивается рынок в этом году, "Российской газете" рассказал генеральный директор СК "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин.

В 2019 году вступили в силу поправки в закон об агростраховании, рынок перешел к восстановлению. Какая динамика по договорам у вас?

Сергей Простатин: Я считаю, что тарифы в агростраховании адекватны существующим рискам. Фото: Пресс-служба АО СК "РСХБ-Страхование"

Сергей Простатин: Объем премии по агрострахованию в 2019 году увеличился на 42 процента по сравнению с 2018 годом, до 2,33 миллиарда рублей. По агрострахованию с господдержкой темпы роста были еще выше - 106 процентов, объем премии составил 1,68 миллиарда рублей.

При этом количество договоров выросло значительно, в 3,5 раза, мы заключили 526 договоров страхования урожая с господдержкой. По страхованию животных с господдержкой было заключено 152 договора, что на 43 процента превышает уровень 2018 года. Количество договоров выросло благодаря поправкам в закон, которые дали аграриям возможность выбирать страховой продукт в зависимости от своего финансового положения, выращиваемых культур, присущих региону рисков. Использование диапазона франшиз и определение набора рисков позволяют адаптировать страховой продукт под потребности конкретного клиента.

Как на прибыль страховщиков повлияла возможность вписывать в полис меньшее количество рисков? Сколько аграриев выбирают полисы с минимальными рисками?

Сергей Простатин: Одновременно с сокращением количества рисков в договоре страхования, сокращаются размер страхового тарифа и перечень случаев, при которых страховщик должен выплатить страховое возмещение. Поэтому возможность страхователя выбирать перечень рисков при страховании с государственной поддержкой не влияет на прибыль страховщика. Но если говорить о наших клиентах, то один риск практически никто не выбирает. Существенное сокращение набора рисков страхователю невыгодно. Также не пользуются спросом франшизы максимального размера. Например, в нашем портфеле средний размер франшизы по страхованию урожая с господдержкой составляет 11 процентов.

Агрострахование с господдержкой выросло больше чем на 100 процентов в прошлом году

Как правило, крупные агрохолдинги страхуются по полному пакету рисков с минимальными франшизами. Более того, эти клиенты часто заключают дополнительные договоры страхования без господдержки, по которым покрываются убытки, если они окажутся ниже минимальной франшизы, предусмотренной договорами страхования с господдержкой. Также предприятия могут докупать дополнительные риски, которые позволяют покрывать события, не предусмотренные договором страхования с государственной поддержкой.

В прошлом году мы увидели рост портфеля главным образом за счет средних сельхозпроизводителей. Крупные страховались и раньше, а средним и небольшим поправки в закон дали возможность выбирать оптимальный для себя страховой продукт. Средние и малые сельхозпроизводители чаще выбирают для страхования риски, наиболее актуальные для своего региона.

Какая у вас сейчас доля на рынке и как вы оцениваете уровень конкуренции? Как она влияет на тарифы?

Сергей Простатин: По данным Центрального банка, наша доля на рынке агрострахования сейчас составляет 41,2 процента, в том числе с господдержкой - 38,4 процента.

Что касается конкуренции, раньше мы наблюдали ее в страховании животных, а сейчас и в страховании урожая. Вместе с ростом рынка агрострахования в 2019 году увеличился интерес к нему со стороны страховых компаний. Мы оцениваем конкуренцию как положительный рыночный маркер и подтверждение того, что сегмент агрострахования движется в верном направлении. Увеличивается охват сельхозпроизводителей агрострахованием, в том числе региональный. Это позволяет страховщикам диверсифицировать риски и снижать тарифы.

Я считаю, что сейчас тарифы адекватны существующим рискам. Есть тенденция к некоему снижению - как я уже сказал, за счет конкуренции. Еще один фактор - накопление статистики страховых случаев, которое позволяет более точно рассчитывать тарифы и понижающие коэффициенты к ним. Чем больше существующий массив данных по заключенным договорам, тем страховщикам легче определить адекватную цену страхования.

Какая региональная динамика в агростраховании? Стало ли больше регионов, которые страхуют агрориски?

Сергей Простатин: В целом по рынку в прошлом году в 76 регионах заключались договоры сельскохозяйственного страхования против 74 регионов в 2018 году. Что касается нашей компании, регионов также стало незначительно больше, потому что мы и раньше присутствовали практически во всех.

Безусловно, остаются регионы, где постоянно случаются чрезвычайные ситуации, и страховщики не идут туда из-за того, что оценивают свои риски как катастрофические. Решением этой проблемы может быть введение так называемого "второго уровня" страхования - страхования от чрезвычайных ситуаций. В отличие от классического страхования с господдержкой, от чрезвычайных ситуаций планируется страховать не урожайность, а потери сельхозтоваропроизводителя. То есть при наступлении страхового события он получит возмещение расходов, которые понес на производство сельхозпродукции - зарплаты, ГСМ, удобрения, семена и т.д. Предполагается, что риски по таким договорам будут распределены между несколькими страховщиками по принципу сострахования. По одному полису будут отвечать несколько страховщиков.

Какие еще страховые сегменты вы развиваете?

Сергей Простатин: Агрострахование мы считаем приоритетом, хотя на него приходится меньше половины нашего портфеля. Мы развиваем корпоративные страховые продукты, предлагая широкую линейку для юридических лиц. Это страхование грузов, имущества, ответственности и другие востребованные продукты.

Также мы активно развиваем банкострахование, в том числе банкострахование физических лиц. Например, недавно был запущен продукт по комплексному страхованию самозанятых. Он ориентирован на новую категорию экономически активного населения, появившуюся в России после проведения эксперимента по установлению налога на профессиональный доход. Полис обеспечивает финансовую защиту самозанятого в случае, если его деятельность причинит вред имуществу или здоровью его клиента. Также продукт дает возможность получить компенсацию, если самозанятый будет госпитализирован в результате несчастного случая.

Страховую защиту могут получить клиенты в возрасте от 18 до 64 лет. Размер страховой выплаты может составлять от 130 до 400 тысяч рублей в зависимости от того, какой из трех вариантов стоимости полиса выберет клиент. В этом продукте мы видим большой потенциал, учитывая, что на конец 2019 года только в четырех регионах России в качестве самозанятых было зарегистрировано более 330 тысяч человек.