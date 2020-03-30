Саперы РФ завершили разминирование территории Лаоса

Саперы Международного противоминного центра ВС РФ совместно с коллегами из Народной армии Лаоса завершили разминирование в районе аэродрома Тхонгхайхин в лаосской провинции Сиангкхуанг. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны России.

Отмечается, что работы проводились с октября 2019 года на площади свыше 10 га. Обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов, пишет ТАСС. Безопасная территория была передана представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаосской Народно-Демократической Республики.

По случаю завершения разминирования состоялись торжественные мероприятия, в которых принял участие заместитель министра обороны Лаоса генерал Онси Сенсук. Он поблагодарил российских специалистов и вручил им ведомственные медали Дружбы. Также специалистам инженерных войск Лаоса были переданы новейшие российские средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера.