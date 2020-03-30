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30.03.2020 20:10
Рубрика: Экономика

Бизнес выживет

Спад в экономическом развитии Китая из-за эпидемии будет временным
Текст: Чжан Чжолинь
Российская газета - Спецвыпуск № 68(8122)
В последнее время во многих регионах КНР принимаются дополнительные меры по поддержке бизнеса, оказавшегося уязвимым в условиях эпидемии.

В экономической столице КНР Шанхае был принят целый комплекс мер для поддержки частного бизнеса. Он затронул 28 аспектов хозяйственной деятельности тех предприятий, которые продолжили работу и не сократили штат в условиях трудной эпидемической ситуации. Эти предприятия частично или полностью освобождены от арендной платы за помещение, им предоставлены налоговые и другие льготы. Для сотрудников этих компаний также введены сниженные тарифы взносов в фонды медицинского страхования и социальных выплат. Новые меры уже действуют и рассчитаны еще на три месяца после официального объявления об окончании эпидемии.

- Шанхайский комитет по экономической работе совместно с шанхайским филиалом Китайского банка развития работают над созданием чрезвычайного фонда для производителей предметов первой необходимости, уставной капитал фонда - 5 миллиардов юаней (около 714,3 миллиона долларов), - рассказывает ведущий специалист муниципального комитета Лю Пин.

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По его словам, Шанхай также предоставит субсидии для поддержки технологических и инвестиционных проектов, что повысит производительность труда на ведущих предприятиях по изготовлению средств противовирусной защиты.

В городе также рассматривают вопрос о шестимесячном освобождении от оплаты за облачные сервисы для малого и среднего бизнеса. Шанхайский муниципалитет призывает телекоммуникационные компании на безвозмездной основе предоставлять малым и средним предприятиям сервисы дистанционного офиса и услуги для проведения онлайновых видеоконференций.

Не забыли власти мегаполиса и про иностранные компании, перечень мер их поддержки был опубликован на английском, японском и других иностранных языках. По словам заместителя главы Шанхайской торговой палаты Лю Минь, версии документа на разных языках помогут руководителям предприятий и иностранным инвесторам принять участие в проводимой властями политике. Она подчеркнула, что при разработке мер поддержки особо учитываются проблемы, с которыми сталкиваются в условиях эпидемии иностранные предприятия из таких сфер, как поставки и логистика, общественное питание.

Официальный представитель муниципалитета Шанхая Сюй Вэй рассказал, что город работает над созданием прозрачной и справедливой бизнес-среды с тем, чтобы иностранным инвесторам и компаниям были предоставлены такие же права, как и китайским участникам рынка.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Подобные меры поддержки бизнеса в условиях эпидемии введены во многих городах Китая. В частности, пекинские власти пообещали расширить льготное кредитование для предприятий, которые испытывают временные трудности из-за эпидемии. В столице также продлили сроки уплаты страховых социальных взносов до конца июля с тем, чтобы облегчить финансовое бремя предприятиям, занятым в туризме, общественном питании и ряде других секторов, наиболее пострадавших от эпидемии.

Экономисты отмечают, что эпидемия, конечно, повлияет на экономическое развитие Китая, восстановление роста ожидается после ее окончания. Аналитик одной из консалтинговых инвестиционных компаний Фэн Ганъюн считает, что экономика Китая начнет расти во втором квартале этого года, если распространение вируса удастся сдержать. При этом, добавляет эксперт, снижение темпов роста ВВП не превысит 0,1 процента. Специалисты единодушно полагают, что спад в потребительском секторе, экспорте, инвестициях и сфере туризма из-за эпидемии будет носить временный характер. Ожидается, что инвестиции в производство будут сокращаться в первом квартале года, при этом инвестиции в недвижимость и инфраструктуру пострадают от эпидемии в меньшей степени.

"Экономика Китая стабилизируется даже на фоне временного спада в потребительском секторе и падении инвестиционного спроса, они наверстают упущенное после окончания эпидемии", - говорит замглавы Центробанка Китая Пань Гуншэн.

Фото: Hector RETAMAL / AFP
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А заместитель председателя Государственного комитета по делам развития и реформ Лянь Вэйлян считает, что масштабы экономических потерь зависят от эффективности противоэпидемических мер, но, судя по всему, страна способна минимизировать негативные последствия.

Аналитики единодушно подчеркивают необходимость усиления антициклического регулирования для стабилизации роста и инфляционных ожиданий, привлечения инвестиций в частный сектор, обеспечения стабильной занятости и скорейшего восстановления трансграничных и внутренних цепочек поставок.

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