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30.03.2020 18:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Написано обидно

Суды начали взыскивать компенсации морального вреда за электронные оскорбления
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
Новая практика: суды начали активно взыскивать компенсации морального вреда с граждан, которые оскорбляют собеседников по СМС, в мессенджерах или интернете.
Даже маска не спасет сетевого тролля от крупного штрафа за оскорбление. Фото: Сергей Михеев/РГ Даже маска не спасет сетевого тролля от крупного штрафа за оскорбление. Фото: Сергей Михеев/РГ
Даже маска не спасет сетевого тролля от крупного штрафа за оскорбление. Фото: Сергей Михеев/РГ

Забайкальский краевой суд одним из недавних решений обязал гражданина, отправившего "горячее" СМС, выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда своему адресату.

Примечательно, что суд первой инстанции, изучив сообщение, не нашел в нем ничего выходящего за рамки закона. Да, текст явно был неприятный для получателя, но по каким-то причинам нижестоящий суд решил, что отправитель хотя и обижает получателя, но не порочит настолько, чтобы быть наказанным за это рублем. Вторая инстанция с таким выводом не согласилась.

"Суд первой инстанции посчитал, что оспариваемый текст СМС не содержит порочащей истца информации и отказал в удовлетворении исковых требований", - рассказывают в Забайкальском краевом суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда отменила это решение суда, поскольку, проанализировав представленные истцом скриншоты СМС-сообщений, полученных от ответчика, пришла к выводу о том, что эти высказывания содержат недопустимые, неприемлемые для общества выражения, к истцу применяются уничижительные сравнения, которые носят оскорбительный характер, СМС-сообщения содержат в себе инвективную лексику".

Инвективная лексика - это сквернословие, кстати, необязательно нецензурное.

В правовой позиции Забайкальского краевого суда важен один момент: понятие порочащей информации фактически расширяется. Узкий подход: для удовлетворения иска о защите чести и достоинства надо, чтобы речь шла о негативной лживой информации про человека. Например, что он вор, хотя на самом деле в жизни не украл даже серебряной ложки. Если же человека просто назвать свиньей или обложить матом, то это, мол, никакая не порочащая информация, а банальное оскорбление. За это надо наказывать в рамках КоАП. Штраф по соответствующей статье - от 1 до 3 тысяч рублей.

Широкий подход: любое оскорбление - уже повод брать под защиту честь и достоинство человека. Назвал ближнего свиньей, полезай в карман и выплачивай ему компенсацию.

Решение Забайкальского краевого суда не является уникальным, практика уже набирает обороты. Обычный размер компенсаций морального вреда в делах об электронных оскорблениях составляет 5-10 тысяч рублей. Плюс ответчик должен возместить и судебные расходы.

Подобный подход можно применять и при получении оскорбительных СМС-сообщений, и при обидных посланиях в мессенджерах, и, естественно, чтобы приструнить интернет-троллей - любителей поливать грязью собеседников в Сети.

Кстати, эксперты зафиксировали резкий рост случаев электронной травли. Находясь дома, далеко не все рассылают по Сети светлые смайлики, для многих стилем жизни стала электронная ругань. А сейчас у сетевых троллей появилось много лишнего времени.

Порядок такой: желательно сначала написать заявление в правоохранительные органы и добиться наказания в рамках КоАП. Потом подавать иск в суд о защите чести и достоинства. Постановление о наказании обидчика будет дополнительным доказательством. Но можно и сразу подавать иск в суд.

"С 2011 года КоАП РФ содержит норму, предусматривающую ответственность за оскорбление граждан, в том числе в средствах массовой информации, - отмечает заместитель исполнительного директора руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. - Вместе с тем данная норма не содержит специального состава, предусматривающего ответственность за оскорбление в социальных сетях".

Сложность привлечения к ответственности за оскорбление в интернете состоит и в том, что необходимо задействовать ресурсы и провести ряд технических мероприятий в целях установления личности автора оскорблений, поскольку Сеть все еще позволяет сохранять определенную степень анонимности.

К тому же есть риск, что необходимая для судебного процесса информация может быть быстро удалена из источника. В Сети удалить свое сообщение проще простого. В мессенджерах также есть возможность стирать свои сообщения с других телефонов, если запахло жареным. Поэтому эксперты советуют прежде всего зафиксировать у нотариуса факты оскорблений в интернете. Нотариус осмотрит все необходимые интернет-страницы: переписку в электронной почте, соцсетях и т.п. и составит протокол.

Протокол не имеет срока давности, так как отражает информацию на дату его составления. Таким образом, если информация с сайта будет удалена через 10 минут, день или неделю, протокол все равно останется неоспоримым доказательством во время судебного разбирательства. Так как все нотариально удостоверенные документы обладают повышенной доказательственной силой в суде, факты, отраженные в протоколе, не будут требовать дополнительного подтверждения. И если права заявителя были нарушены, ему будет компенсирован ущерб или моральный вред.

С 29 декабря 2020 года у граждан России появится возможность обратиться за обеспечением доказательств, не покидая дома: вступит в силу закон, разрешающий проводить такое нотариальное действие в удаленном формате.

По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно число обращений к нотариусу за такой услугой растет в среднем на 15-20 процентов.

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