Ученые предсказали конец эпохи рукопожатий и объятий

Пандемия коронавируса может означать конец эпохи рукопожатий и объятий, предупреждают ученые. По их словам, меры по предотвращению распространения коронавируса, включая запреты на физический контакт, могут изменить поведение человека в социальных ситуациях.

"Рукопожатие может остаться в прошлом", - сказала в интервью порталу CNET Памела Парески, преподаватель общественных наук в Чикагском университете. "Вероятно, мы не будем держаться на расстоянии двух метров от других, но я не думаю, что мы будем обнимать близких людей так часто, как это было недавно", - заявил со своей стороны Роберт Дингуолл, профессор социальных наук в Университете Ноттингема.

Повышенная осведомленность об инфекциях после пандемии может означать, что люди, пережившие страхи, связанные с COVID-19, могут нервничать по поводу физического приветствия друзей и членов семьи. Эксперты пояснили, что давнее традиционное рукопожатие можно заменить обычным кивком головы, включая профессиональные мероприятия, такие как деловые встречи и конференции.

По мнению Парески, "крайнее физическое дистанцирование и изоляция" как часть официальных правительственных мер, введенных во всем мире, не являются устойчивыми. Более широкое использование технологий может помочь противостоять любым серьезным долгосрочным последствиям и поддерживать социальные контакты в режиме удаленного доступа на протяжении значительного периода времени. Личное общение, прогнозируют эксперты, будет частично или полностью заменено для определенных категорий граждан с помощью видеочатов, дополнительных телефонных звонков, виртуальных вечеринок.

По словам эксперта, человек нуждается в физическом контакте, личном социальном контакте и межличностной близости. "Эти вещи необходимы для нашего постоянного эмоционального и физического благополучия. Существует причина, по которой дети страдают как физически, так и психически, когда не испытывают достаточного физического контакта", - пояснила Памела Парески. Отсутствие физического контакта может иметь еще более разрушительные эмоциональные последствия для молодых людей, которым так важны физические проявлений любви и поддержки.

Ученые предупреждают, что чем дольше будут продолжаться меры социального дистанцирования, тем больше будет вероятность того, что мы не только избавимся от традиционных привычек, но и примем новые, от которых будет трудно избавиться.

Речь, например, идет о дезинфекции поверхностей, а также постоянном использовании антисептиков. "Я думаю, что мы, скорее всего, будем мыть руки все более и более тщательно в течение довольно долгого времени", - сказал Роберт Дингуолл.

Если пандемия коронавируса продлится менее шести месяцев, долгосрочные изменения могут привести к улучшению гигиены, что априори не может расцениваться плохо, отмечают ученые. Однако если меры предосторожности для борьбы с пандемией будут длиться дольше, результаты могут быть более необратимыми.

"Если карантин продлится 18 месяцев и более, как предполагают более пессимистичные прогнозы, более существенные изменения вероятны как в социальном дистанцировании, так и в социальном взаимодействии и гигиене", - сказал бывший президент Американской социологической ассоциации Джо Феагин.

Напомним что во многих странах меры по социальному дистанцированию, направленные на прекращение распространения COVID-19, привели к закрытию ресторанов, баров, спортивных залов и непродовольственных магазинов. Полиция уполномочена штрафовать людей, которые не выходят на улицу по уважительной причине, под которой подразумевается покупка предметов первой необходимости или необходимых медикаментов.