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Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан

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    30.03.2020, 20:53
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр Джон Каллахан, известный ролями во многих мыльных операх, скончался в возрасте 66 лет.

Как сообщает Variety, он умер в результате инсульта в своём доме в Калифорнии.

Печальную новость сообщила Ева Ларю, бывшая жена и коллега Каллахана.

Каллахан 14 лет играл в популярном сериале "Все мои дети", который и принёс ему наибольший успех.

Снялся во множестве сериалов, в числе которых: "Санта-Барбара", "Дни нашей жизни", "Главная больница", "Она написала убийство", "Детектив Раш", "Отчаянные домохозяйки" и другие.

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