Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан

Актёр Джон Каллахан, известный ролями во многих мыльных операх, скончался в возрасте 66 лет.

Another photo of the handsome and dashing #JohnCallahan. ♥️ pic.twitter.com/IwXfMKQPOk — Lady Film Fatale 🍸📽 (@LadyFilmFatale) March 29, 2020

Как сообщает Variety, он умер в результате инсульта в своём доме в Калифорнии.

Печальную новость сообщила Ева Ларю, бывшая жена и коллега Каллахана.

Каллахан 14 лет играл в популярном сериале "Все мои дети", который и принёс ему наибольший успех.

Снялся во множестве сериалов, в числе которых: "Санта-Барбара", "Дни нашей жизни", "Главная больница", "Она написала убийство", "Детектив Раш", "Отчаянные домохозяйки" и другие.