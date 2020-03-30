Умер режиссер Владимир Ласточкин

Умер театральный режиссёр, драматург и педагог Владимир Ласточкин, сообщает сайт Союза театральных деятелей.

Режиссёр скончался на 79-м году жизни.

"Он ушёл из жизни в Международный день театра, в наш профессиональный праздник, который мы впервые провели не все вместе, а в изоляции, на карантине. К несчастью, видимо, этих мер оказалось недостаточно, и мы понесли такую тяжелую утрату", - говорится в сообщении.

Ласточкин был режиссером театрализованных представлений. В 2004 году он выступил одним из инициаторов создания Совета по массовым формам театрального искусства при Союзе театральных деятелей, заняв пост зампреда.

С 2005 года начала вручаться Всероссийская премия "Грани Театра масс". Усилиями Ласточкина она получила новый статус - "Национальная премия "Театр масс".