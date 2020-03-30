Биологи нашли 69 соединений, уничтожающий вирусный белок SARS-CoV-2

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя респираторного заболевания COVID-19, заставила ученых многих стран срочно искать решение проблемы. В настоящее время не существует ни противовирусных препаратов с доказанной эффективностью, ни вакцин для ее профилактики, сообщает журнал Biorxiv.

Шаг к пониманию механизма действия этого вируса сделала международная группа ученых, на молекулярном уровне изучившая, как этот коронавирус захватывает организм человека во время заражения. Они пришли к выводу, что существует большой потенциал для систематического изучения зависимостей хозяина от вируса SARS-CoV-2 и решили устранить пробел в знаниях путем систематического картирования ландшафта взаимодействия между белками SARS-CoV-2 и человеком.

Для этого был использован метод тандемной аффинной очистки с помощью шариков Магстрепа. Пептиды обессоливали и анализировали с помощью масс-спектрометрии. Исследователи экспрессировали 26 из 29 вирусных белков в клетках человека и идентифицировали человеческие белки, физически связанные с каждым из них.

Всего было выявлено 332 высоконадежных взаимодействия вирусного белка SARS-CoV-2 с человеческими белками. Для каждого из вирусных белков был провели анализ, выявивший основные клеточные биологические процессы их взаимодействия иммунной системой человека. Если нарушить сеть взаимодействия вируса и белка человека, то это и подскажет способ лечения болезни.

"Среди этих связей мы идентифицировали 66 поддающихся медикаментозному лечению человеческих белков. Потенциально эффективными препаратами оказались 69 соединений, которые действуют на найденные мишени. Они находятся на этапах клинических и доклинических исследований", - говорит ведущий исследователь доктор Дэвид Гордон из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Сейчас ученые проводят серию тестов, чтобы оценить эффективность этих соединений.

Идентификация факторов зависимости от хозяина, влияющих на развитие вирусной инфекции, может дать ключ к пониманию механизма действия эффективных молекулярных мишеней для разработки противовирусных препаратов против SARS-CoV-2 и других смертоносных штаммов коронавируса.