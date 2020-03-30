В Британии собак научат "вынюхивать" зараженных COVID-19

У каждого заболевания есть свой особенный запах, и COVID-19 - не исключение. Человеку этот запах по понятным причинам не распознать, а вот собаки могут легко справиться с подобной задачей. Такой точки зрения придерживаются специалисты из британской благотворительной организации Medical Detection Dogs, которые решили научить хвостатых спасателей с помощью одного лишь запаха определять, инфицирован человек коронавирусом или нет.

За подготовку будущих "диагностов" взялась команда экспертов из самой организации, а также Даремского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Недавно они уже работали вместе и смогли доказать, что собаки способны с высокой точностью выявлять у людей малярию. По словам специалистов, в этот раз на подготовку уйдет шесть недель. "Натаскивать" животных на коронавирус будут так же, как в Medical Detection Dogs уже "натаскивают" на рак, болезнь Паркинсона или бактериальные инфекции. В специальной комнате будет выставлено некоторое количество образцов запахов, среди которых собаки должны будут выявить "зараженный". Как рассказала глава организации доктор Клэр Гест, сейчас эксперты как раз пытаются найти безопасный способ "сбора" запаха у больных.

Кроме того, специалисты уверяют, что собаки обладают еще и уникальной способностью определять, есть ли у человека температура. Авторы инициативы уверены: если обучение пройдет успешно, то собак можно будет сразу отправлять в общественные места или аэропорты, где они смогут проверять вновь прибывших людей. По словам профессора Даремского университета Стива Линдсея, животных можно продолжать использовать в аэропортах и после того, как пандемия пойдет на спад. Так будет легче следить за тем, чтобы не пошла вторая волна распространения вируса.