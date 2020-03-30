Закон об органической продукции вступил в силу с 1 января 2020 года. Документ закрепил понятия органической продукции, регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации и т.д.

Производителям запрещено применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста для животных, гормональные препараты. Нельзя использовать клонирование и методы генной инженерии, трансплантацию эмбрионов в животноводстве (про овечку Долли можно забыть). В растениеводстве исключена гидропоника. Также закон запрещает использовать упаковку из материалов типа ПВХ. С 1 февраля в России действует реестр производителей органической продукции.

Органическое сельское хозяйство в нашей стране будет активно развиваться, прогнозируют эксперты. Одна из причин тому - нарастающий тренд на здоровый образ жизни, включающий, разумеется, и здоровое питание, у россиян. К примеру, директор по международному развитию и брендингу ГК "Концерн Покровский" Светлана Милованова считает, что именно Россия обладает самым большим потенциалом развития внутреннего рынка органической продукции. А вот исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко больше уверен в рынке внешнем.

"Основные потребители органической продукции произвести ее не могут из-за нехватки неокультуренных земель, - сообщил он. - Наша же страна обладает самым большим в мире количеством пахотных земель, которые не обрабатывались десять лет и более - 34 миллиона гектар. Один миллион гектар, введенный в сельхозоборот, способен дать органической продукции на 1,3 миллиарда евро. Сейчас Россия занимает всего 0,02 процента мирового рынка органической продукции (который составляет 100 миллиардов евро в год. - Ред.), а реально занять долю в 10-15 процентов".

Сейчас Россия занимает 0,02 процента от мирового рынка органической продукции

К сожалению, внутренний рынок "органики" полон проблем. Цены на "зеленую" продукцию в 1,5-2 раза выше, чем на обычную. И даже выше, чем за рубежом: в ЕС литр органического молока стоит 1,1 евро, в России - два евро. Чтобы продукция была дешевле, надо наращивать производство, уверен Мироненко. Но продукция должна находить сбыт.

"Если потребитель не готов переплачивать, то все наши преимущества - обилие земли, рабочих рук - останутся преимуществами только на словах", - считает руководитель экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Максим Рудаков.

А потребитель, судя по всему, на повышенные траты не готов. И дело не в природной скупости или наплевательском отношении к собственному здоровью: нас просто слишком часто обманывали. По словам Рудакова, качество продуктов в стране здорово снизилось. С 2012 года "Росконтроль" провел 4 тысячи исследований 10 тысяч образцов продуктов: уровень фальсификата из года в год достигает примерно 50 процентов. И хотя речь идет не о нарушениях норм безопасности, а чаще всего занижении пищевой ценности, фальсификат от этого оригиналом не станет. О неготовности РФ к переходу на органическую продукцию, считает эксперт, также говорит традиционно высокое содержание пестицидов в овощах, фруктах и морепродуктах.