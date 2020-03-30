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30.03.2020 18:42
Рубрика: Происшествия

Взятка в особом размере

В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
По данным надзорного ведомства, ущерб от коррупционных преступлений в России в прошлом году составил около 55,1 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, всего в 2019 году было зарегистрировано 30 991 коррупционное преступление, их доля в общей структуре преступности второй год подряд не превышает 1,5 процента.

Ущерб от коррупционных преступлений в стране за 2019 год составил более 55 миллиардов рублей

По коррупционным деяниям добровольно был погашен ущерб на сумму около 4,1 млрд рублей, изъято имущества, денег, ценностей на сумму почти 1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей. Всего по коррупционным статьям УК РФ в прошлом году возбудили дела против 15 773 человека. Суды вынесли 9803 обвинительных приговора и удовлетворили 312 исков прокуроров на общую сумму около 2 млрд рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как отметили в Генпрокуратуре, с каждым годом растет число выявленных фактов получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве. Так, если в 2017 году было выявлено 12 111 случаев взяточничества, в 2018-м - 12 527, то в 2019-м - уже 13 867. При этом случаи мелкого взяточничества фиксируются все реже, в 2019 году - 5408, в 2018 году - 5437, в 2017 году - 5841. Кроме того, больше регистрируется коррупционных преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб. В 2019 году - 5408, в 2018 году - 5365, в 2017 году - 5136. При этом чаще стала пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. В 2019 году такими группами и сообществами было совершено 1136 преступлений, в 2018 году - 972, в 2017 году - 723.

Прокуроры активно использовали свои полномочия по возмещению причиненного коррупционными правонарушениями и преступлениями ущерба в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства Так, в 2019 году в целях взыскания ущерба от коррупции прокурорами предъявлено порядка 1,9 тысячи исковых заявлений и принято иных, в том числе внесудебных мер, на общую сумму свыше 33 млрд рублей, из них в бюджет уже взыскано 9,3 млрд рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией

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