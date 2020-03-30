В Госдуме ответили на обвинения РФ в дезинформации на фоне пандемии

Ранее ряд членов Европарламента призвали руководство ЕС заняться этим вопросом. Также был обвинен Китай. Интересно, что авторы обращения при этом ни привели ни одного конкретного случая этой "дезинформационной деятельности".

- Русофобия отдельных представителей Европарламента давно не удивляет, но на фоне пандемии коронавируса обвинения России в дезинформации о ситуации с эпидемией звучат особенно цинично, - прокомментировал заявления член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. - Те, кто позволяет себе в нынешней обстановке транслировать ложь о нашей стране, которая в первых рядах борьбы с распространением инфекции, совершают преступление против собственных граждан, правды и свободы слова.

По словам политика, очередные "голословные нападки на Россию являются политическим заказом брюссельских чиновников". Последние, согласно его выводу, не желают нести ответственность за "собственные просчеты и ошибки, которые привели к критической эпидемиологической ситуации в Италии, Испании, других странах".

По мнению Железняка, грамотные действия России в этом направлении, а также ее готовность прийти на помощь другим странам раздражают оппонентов.

Еврочиновники, считает он, вводят в заблуждение европейцев о действиях нашей страны с той целью, чтобы не позволить разрушить сфабрикованный миф о России как о сосредоточении зла.