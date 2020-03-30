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30.03.2020 12:19
Рубрика: Экономика

В Госдуме рассказали о компенсации туристам за путевки

Текст: Татьяна Замахина
Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он отметил, что Госдума 31 марта намерена принять закон о помощи бизнесу и ряду отраслей на фоне коронавируса. Запрещается выезд в страны, где объявлено чрезвычайное положение или опасная ситуация. Фонд персональной ответственности туроператоров будет "распечатан" для того, чтобы на полученные деньги вывезти оставшихся за рубежом соотечественников, отметил Дегтярев.

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- Также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентную компенсацию и возврат денег, - заявил парламентарий. - Ни один туроператор не будет иметь права задерживать средства после принятия закона на этой неделе.

Он привел данные о том, что за рубежом остались около 50 тыс. туристов из России. За прошлую неделю были вывезены 15 тыс. туристов.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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Сейчас государство их выручит, но впредь поддержку туризма следует пересмотреть, считает Дегтярев. Он уверен, что отрасль нуждается в реформировании и должна быть переориентирована прежде всего на развитие внутреннего туризма.

- Выездной туризм должен существовать на других условиях, об этих условиях будем говорить после того, как закончится пандемия, - сказал он. - Все ресурсы должны быть брошены на строительство наших санаториев, наших курортов, инфраструктуры, на открытие новых маршрутов, на обновления авиапарков, автобусного парка и т. п.

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