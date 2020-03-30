В Госдуме рассказали о компенсации туристам за путевки

Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он отметил, что Госдума 31 марта намерена принять закон о помощи бизнесу и ряду отраслей на фоне коронавируса. Запрещается выезд в страны, где объявлено чрезвычайное положение или опасная ситуация. Фонд персональной ответственности туроператоров будет "распечатан" для того, чтобы на полученные деньги вывезти оставшихся за рубежом соотечественников, отметил Дегтярев.

- Также есть пункт о том, что все туристы, которые заблаговременно купили путевки и за рубеж, и внутри России, получат стопроцентную компенсацию и возврат денег, - заявил парламентарий. - Ни один туроператор не будет иметь права задерживать средства после принятия закона на этой неделе.

Он привел данные о том, что за рубежом остались около 50 тыс. туристов из России. За прошлую неделю были вывезены 15 тыс. туристов.

Сейчас государство их выручит, но впредь поддержку туризма следует пересмотреть, считает Дегтярев. Он уверен, что отрасль нуждается в реформировании и должна быть переориентирована прежде всего на развитие внутреннего туризма.

- Выездной туризм должен существовать на других условиях, об этих условиях будем говорить после того, как закончится пандемия, - сказал он. - Все ресурсы должны быть брошены на строительство наших санаториев, наших курортов, инфраструктуры, на открытие новых маршрутов, на обновления авиапарков, автобусного парка и т. п.