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30.03.2020 13:18
Рубрика: В мире

В Иране за сутки выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране за минувшие сутки зарегистрировано 3 186 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
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"С 19 февраля по 30 марта в Иране выявлено 41 495 случаев заражения COVID-19. К сожалению, за последние 24 часа скончались 117 человек", - говорится в распространенном заявлении минздрава Исламской Республики.

По данным Джаханпура, общее число жертв заболевания достигло 2757. Состояние 3511 заразившихся коронавирусом оценивается медиками страны как тяжелое. Полностью выздоровели 13 911 пациентов.

В мире Ближний Восток Иран Распространение коронавируса COVID-19

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