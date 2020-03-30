В Иране за сутки выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Иране за минувшие сутки зарегистрировано 3 186 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"С 19 февраля по 30 марта в Иране выявлено 41 495 случаев заражения COVID-19. К сожалению, за последние 24 часа скончались 117 человек", - говорится в распространенном заявлении минздрава Исламской Республики.

По данным Джаханпура, общее число жертв заболевания достигло 2757. Состояние 3511 заразившихся коронавирусом оценивается медиками страны как тяжелое. Полностью выздоровели 13 911 пациентов.