В Нью-Йорке будут штрафовать за нарушение социальной дистанции

Власти Нью-Йорка решили штрафовать горожан за несоблюдение социальной дистанции на 250-500 долларов.

Мэр города Билл де Блазио, правда, уточнил, что штрафы будут выписывать только тем, кто совершает нарушение повторно или демонстративно игнорирует призывы полицейских, но все более жесткие карательные меры наглядно иллюстрируют напряженную ситуацию в этом мегаполисе, который стал эпицентром вспышки COVID-19 на территории США. Число заразившихся в Нью-Йорке превысило 33 тысячи человек.

Градоначальник предупредил, что такими темпами запасов медикаментов и аппаратов ИВЛ для лечения COVID-19 хватит лишь до конца недели.

Ситуация по стране выглядит не лучше. Президент Дональд Трамп шокировал соотечественников словами о том, что если число смертей от COVID-19 по стране не превысит 200 тысяч, это можно будет считать успешным результатом. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи спрогнозировал, что в стране жертвами коронавируса могут стать от 100 до 200 тысяч человек.