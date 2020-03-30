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30.03.2020 05:00
Рубрика: Экономика

В России отменили 70 процентов летних мероприятий

Текст: Екатерина Петрова
Около 70 процентов мероприятий, которые должны были организовать и провести компании event-индустрии эти летом отменены. Такое решение принято из-за коронавируса. Весной отменены 100 процентов мероприятий, сообщили "РГ" в Национальной ассоциации организаторов мероприятий.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

По приблизительным оценкам, в России работает две тысячи компаний, которые оказывают услуги по организации мероприятий. Большинство из них представляют организации микро- и малого бизнеса. Без учета самозанятых ежегодный оборот агентства - в зависимости от локации (к примеру, город-миллионник) - в среднем может составлять от 30 до 150 млн рублей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В ассоциации подчеркивают: многие игроки рынка, особенно крупные, заняли выжидательную позицию, взяв временную паузу. "Клиенты переносят свои мероприятия на осень или отказываются от них вообще. К примеру, наш клиент, с которым мы работаем по договору, отказался от всех запланированных активностей на год", - рассказала гендиректор агентства Event City Group Инесса Холоденина. В минус ушел рынок маркетинговых и PR-услуг. Заказчики массово отказываются от любой рекламы.

Не лучшие времена и у индустрии частных мероприятий, которая включает свадьбы, юбилеи. Молодожены переносят торжества на август-сентябрь вместо выбранных ранее традиционных дат на Красную горку, либо вовсе отказываются от празднований.

Пока вопрос о господдержке отрасли решается, представители индустрии перенастраивают работу, ищут новые форматы. Основной упор - на диджитал. "Это не просто самый оптимальный вариант, но и самый выгодный для обеих сторон", - подчеркнула Холоденина. На смену бизнес-форумам приходят онлайн-вебинары и мастермайнды (небольшие сообщества, где люди помогают друг другу ставить цели и отслеживать их достижение. - прим. "РГ"). При этом организаторы таких встреч экономят на транспортных расходах - так как не требуется оплачивать приезд спикеров.

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Постепенно переходит в онлайн и концертная индустрия. К примеру, на площадке одного из онлайн-кинотеатров уже выступила группа Би-2, собрав аудиторию в 2,5 тысячи человек. В прямой эфир из своих квартир и студий выходили Григорий Лепс, Леонид Агутин, группы "Мумий Тролль", "Фабрика" и "Корни". "Диджейское интернет-сообщество России и всего мира в условиях изоляции запустило целую серию персональных и коллективных эфиров в соцсетях. Им проще, чем музыкальным группам: не нужно собирать команду и не требуется много оборудования", - рассказал владелец агентства Art4ever, управляющий партнер лейбла Grusha Music Емельян Коваленко.

При этом полностью перекрыть убытки только за счет онлайн из-за отмены мероприятий не удается. Агентства стараются оказывать друг другу помощь в режиме реального времени. "Например, если у одного агентства проблемы с арендой, возникают проблемы с размещением сотрудников, то другие агентства готовые предоставить на время свободные площади", - рассказала исполнительный директор Российской ассоциации событийного маркетинга Ольга Зверева.

Экономика Бизнес

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