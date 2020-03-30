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30.03.2020 22:10
Рубрика: Власть

Указ для новобранцев

С 1 апреля объявлен весенний призыв в армию
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 68(8122)
Весенний призыв новобранцев на военную службу пройдет в России в плановые сроки - с 1 апреля по 15 июля. Это следует из указа президента РФ.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Документ гласит, что в ближайшие три с половиной месяца в строй поставят 135 тысяч призывников в возрасте от 18 до 27 лет.

Одновременно будут уволены в запас военнослужащие - срочники, чей период пребывания в армии и других силовых ведомствах завершился.

Молодым людям предстоит отправиться на службу в очень непростое время. Из-за пандемии коронавируса даже высказывались предположения, что весенний призыв в армию могут перенести на более поздний срок.

Ясность в этот вопрос 20 марта внес министр обороны РФ Сергей Шойгу. На коллегии ведомства он заявил, что набор молодых солдат будет осуществлен в "штатные" сроки, то есть с начала апреля по середину июля.

Фото: Минобороны/РИА Новости
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься

Что касается масштабов нынешнего призыва, то он ровно такой же, как был прошлой весной. Все последние годы в России призывников в армию берут все меньше.

В Генштабе эту тенденцию объясняют профессионализацией военного строя: там постоянно растет число контрактников. Как сказал министр обороны, за минувшие семь лет количество призывников в Вооруженных силах уменьшилось до 225 тысяч, то есть почти на 100 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч человек, то есть их число увеличилось более чем в два раза. Этот процесс в армии продолжится. По прогнозам ведомства, к 2027 году контрактников в строю должно стать еще больше - 499,2 тысячи человек.

Охватившее мир заболевание заставило генералов скорректировать обычную практику набора солдат-срочников. Так, военно-врачебные комиссии комиссариатов заранее усилили специалистами и дополнительным медицинским оборудованием. Оно поможет протестировать на коронавирус сто процентов призывников. Лишь затем военкоматы займутся отправкой новобранцев на службу. Министр обороны пообещал, что в войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
"РГ" публикует законы о выплатах военнослужащим

После прибытия молодого пополнения в воинские части призывников, как и в прошлые годы, на две недели изолируют от других солдат. Этого жесткого правила будут придерживаться и в отношении новобранцев весны-2020.

Хотя случаев заболевания коронавирусом в Российской армии не зарегистрировано, там предприняли серьезные профилактические меры. Во всех ведомственных учебных заведениях, воинских частях и учреждениях проводят регулярные проверки здоровья военнослужащих и гражданского персонала. В армии и на флоте создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Власть Безопасность Армия Власть Работа власти Президент Призыв в армию

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