В США от COVID-19 умрут двести тысяч человек

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что от коронавируса в США могут умереть до двухсот тысяч человек.

"Учитывая текущую ситуацию, заражены будут миллионы", - подчеркнул специалист, добавив при этом, что прогнозы лучше не делать, особенно когда речь идет о такой постоянно меняющейся величине. А президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что пик смертности от заболеваний, вызванных COVID-19, наступит через две недели. "Чем более четко мы будем следовать рекомендациям врачей - тем быстрее этот кошмар закончится", - сказал глава Белого дома, продлив до 30 апреля действие санитарных ограничений в стране.