Новости

Посольство РФ запросило у США данные о здоровье находящихся в тюрьмах россиян 02:22
В США от COVID-19 умрут двести тысяч человек 02:07
Принц Гарри не будет просить США о финансировании охраны его семьи 01:31
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки 00:56
The Times: Еврокубковый сезон завершится в августе 00:38
В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя 00:15
Правительство уточнило список товаров первой необходимости 29.03.2020
Главный тренер "Локомотива" заболел коронавирусом 29.03.2020
Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу 29.03.2020
Власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции 29.03.2020
Кремль поддержал введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса 29.03.2020
Трамп решил не вводить карантин в США после консультаций в Белом доме 29.03.2020
Во Франции от коронавируса с 1 марта умерли 2606 человек 29.03.2020
Зеленский призвал Раду принять законы во избежание дефолта 29.03.2020
Путин не будет переходить на удаленную работу 29.03.2020
Матвиенко: Юрий Бондарев много сделал для сохранения памяти о войне 29.03.2020
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом 29.03.2020
Метро и Мосгортранс продлят действие проездных 29.03.2020
Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева 29.03.2020
Больные коронавирусом москвичи получат лекарства бесплатно 29.03.2020
В Норвегии испытают комплекс препаратов от коронавируса, одобренный ВОЗ 29.03.2020
Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра 29.03.2020
В Италии за сутки скончались от коронавируса 889 человек 29.03.2020
В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом 29.03.2020
Прекращается наземное и морское сообщение с островом Пхукет в Таиланде 29.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
30.03.2020 00:30
Рубрика: В мире

Трамп не стал воевать

Власти США следят за передвижением граждан в интересах науки
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)
Власти Соединенных Штатов для борьбы со стремительным распространением коронавируса все же стали отслеживать перемещения граждан через их сотовые телефоны. По данным газеты The Wall Street Journal, сбор данных примерно в 500 городах ведется через онлайн-рекламодателей, в то время как операторы мобильной связи отказались передавать властям эту информацию. О роли спецслужб, располагающих таким инструментарием, не сообщается.

По мнению экспертов, ошибки в налаживании системы тестирования на коронавирус и отслеживании распространителей инфекции стали одними из причин того, что властям США не удалось предотвратить расползание болезни по стране.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Трамп решил не вводить карантин в США после консультаций в Белом доме

Технологии слежения за гражданами для пресечения инфицирования эффективно применялись властями нескольких государств, например, в Сингапуре. Но, как ранее отмечали эксперты, американским властям политически непросто скопировать этот опыт в силу особенностей местного менталитета. Общественность болезненно реагирует на попытки "Большого Брата" в лице федеральных властей присматривать за собственными гражданами, ведь местные спецслужбы не раз тайком злоупотребляли этим инструментарием. Другой наглядной иллюстрацией того, как специфика американской системы не позволяет применять успешный опыт других стран для сдерживания коронавируса, стала ситуация вокруг штата Нью-Йорк. В выходные Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке, где ситуация наиболее тяжелая, и соседних Нью-Джерси и Коннектикуте.

Под давлением Трамп в конечном итоге отказался от идеи карантина в ряде крупнейших регионов

Но не очевидно, есть ли вообще у президента такие полномочия, поскольку власти американских штатов имеют достаточно широкую автономию от федерального центра. Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, остро критикующий Трампа, заявил, что это поставило бы регион в положение изолированного, спровоцировало бы хаос и вообще расценил попытку карантина как "объявление войны между федеральными властями и штатами". Под давлением Трамп в конечном итоге отказался от идеи карантина в этих регионах. Вместо этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие штаты в течение 14 суток. Пока строгий домашний карантин введен властями 25 штатов из 50. Америка обогнала Китай и уверенно вышла на первое место по числу заболевших. Согласно статистике, в Нью-Йорке от коронавируса умирают каждые 17 минут. При такой динамике неминуемой выглядит перегрев системы здравоохранения страны.

В США в открытый доступ выложены инструкции по изготовлению огнестрела

Текст: Александр Гасюк
На фоне набирающей силу эпидемии коронавируса в США многие американцы бросились скупать оружие и боеприпасы - продажи этой категории товаров взлетели на десятки процентов. Впрочем, недавнее решение местной хайтек-компании выложить в интернет подробные инструкции по производству огнестрельного оружия на 3D-принтерах вскоре избавит граждан США от лишних хлопот и походов по оружейным магазинам. Отныне любой американец, имеющий трехмерный принтер, сможет самостоятельно изготовить себе огнестрел на дому, минуя процедуру проверок федеральными властями.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, накануне американская компания Defcad загрузила в интернет почти 4 тысячи файлов с подробным описанием процесса производства "цифрового оружия". Всего же в открытый доступ эта фирма планирует выложить 25 тысяч подобных инструкций, доступ к которым будет возможен по подписке - 50 долларов в год.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В США, и без того напичканных огнестрелом, в количестве 350 миллионов стволов эта новость немедленно стала причиной громкого скандала. Противники свободной продажи оружия в Америке резко раскритиковали эту "инновацию". По их мнению, в погоне за "длинным долларом" коммерсанты ставят под угрозу жизни людей. Ведь произведенные в домашних условиях пластиковые 3D-пистолеты не имеют никаких серийных номеров, их оборот чрезвычайно сложно отследить, а совершенные с их использованием преступления проблематично раскрыть. С учетом того, что изготовители такого рода "самострелов" не проходят положенные для покупателей традиционных оружейных магазинов в США проверки по базам данных преступников и не получают никаких лицензий, кто и в каких целях будет "печатать" стволы, догадаться не сложно.

Заметим, что в США изготовление оружия на 3D-принтере для собственных нужд совершенно легально, однако программное обеспечение для его производства вплоть до последнего времени подпадало под строгий экспортный контроль. Примечательно, что в Америке неоднократно фиксировались преступления с использованием подобных самоделок, а последнее убийство из 3D-пистолета произошло прямо в канун Нового года.

Противоречивый прецедент, созданный Defcad в США, без сомнения добавит головной боли и правоохранителям в других странах мира. Ведь обзавестись собственным 3D-арсеналом отныне сможет кто угодно, имея доступ в интернет, трехмерный принтер и 50 долларов в кармане.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом
Андрей Липов назначен руководителем Роскомнадзора
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Умер экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой