Власти Соединенных Штатов для борьбы со стремительным распространением коронавируса все же стали отслеживать перемещения граждан через их сотовые телефоны. По данным газеты The Wall Street Journal, сбор данных примерно в 500 городах ведется через онлайн-рекламодателей, в то время как операторы мобильной связи отказались передавать властям эту информацию. О роли спецслужб, располагающих таким инструментарием, не сообщается.

По мнению экспертов, ошибки в налаживании системы тестирования на коронавирус и отслеживании распространителей инфекции стали одними из причин того, что властям США не удалось предотвратить расползание болезни по стране.

Технологии слежения за гражданами для пресечения инфицирования эффективно применялись властями нескольких государств, например, в Сингапуре. Но, как ранее отмечали эксперты, американским властям политически непросто скопировать этот опыт в силу особенностей местного менталитета. Общественность болезненно реагирует на попытки "Большого Брата" в лице федеральных властей присматривать за собственными гражданами, ведь местные спецслужбы не раз тайком злоупотребляли этим инструментарием. Другой наглядной иллюстрацией того, как специфика американской системы не позволяет применять успешный опыт других стран для сдерживания коронавируса, стала ситуация вокруг штата Нью-Йорк. В выходные Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке, где ситуация наиболее тяжелая, и соседних Нью-Джерси и Коннектикуте.

Под давлением Трамп в конечном итоге отказался от идеи карантина в ряде крупнейших регионов

Но не очевидно, есть ли вообще у президента такие полномочия, поскольку власти американских штатов имеют достаточно широкую автономию от федерального центра. Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, остро критикующий Трампа, заявил, что это поставило бы регион в положение изолированного, спровоцировало бы хаос и вообще расценил попытку карантина как "объявление войны между федеральными властями и штатами". Под давлением Трамп в конечном итоге отказался от идеи карантина в этих регионах. Вместо этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие штаты в течение 14 суток. Пока строгий домашний карантин введен властями 25 штатов из 50. Америка обогнала Китай и уверенно вышла на первое место по числу заболевших. Согласно статистике, в Нью-Йорке от коронавируса умирают каждые 17 минут. При такой динамике неминуемой выглядит перегрев системы здравоохранения страны.