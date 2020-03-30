По мнению экспертов, ошибки в налаживании системы тестирования на коронавирус и отслеживании распространителей инфекции стали одними из причин того, что властям США не удалось предотвратить расползание болезни по стране.
Технологии слежения за гражданами для пресечения инфицирования эффективно применялись властями нескольких государств, например, в Сингапуре. Но, как ранее отмечали эксперты, американским властям политически непросто скопировать этот опыт в силу особенностей местного менталитета. Общественность болезненно реагирует на попытки "Большого Брата" в лице федеральных властей присматривать за собственными гражданами, ведь местные спецслужбы не раз тайком злоупотребляли этим инструментарием. Другой наглядной иллюстрацией того, как специфика американской системы не позволяет применять успешный опыт других стран для сдерживания коронавируса, стала ситуация вокруг штата Нью-Йорк. В выходные Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке, где ситуация наиболее тяжелая, и соседних Нью-Джерси и Коннектикуте.
Но не очевидно, есть ли вообще у президента такие полномочия, поскольку власти американских штатов имеют достаточно широкую автономию от федерального центра. Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, остро критикующий Трампа, заявил, что это поставило бы регион в положение изолированного, спровоцировало бы хаос и вообще расценил попытку карантина как "объявление войны между федеральными властями и штатами". Под давлением Трамп в конечном итоге отказался от идеи карантина в этих регионах. Вместо этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие штаты в течение 14 суток. Пока строгий домашний карантин введен властями 25 штатов из 50. Америка обогнала Китай и уверенно вышла на первое место по числу заболевших. Согласно статистике, в Нью-Йорке от коронавируса умирают каждые 17 минут. При такой динамике неминуемой выглядит перегрев системы здравоохранения страны.
В США в открытый доступ выложены инструкции по изготовлению огнестрела
Как сообщила газета The Wall Street Journal, накануне американская компания Defcad загрузила в интернет почти 4 тысячи файлов с подробным описанием процесса производства "цифрового оружия". Всего же в открытый доступ эта фирма планирует выложить 25 тысяч подобных инструкций, доступ к которым будет возможен по подписке - 50 долларов в год.
В США, и без того напичканных огнестрелом, в количестве 350 миллионов стволов эта новость немедленно стала причиной громкого скандала. Противники свободной продажи оружия в Америке резко раскритиковали эту "инновацию". По их мнению, в погоне за "длинным долларом" коммерсанты ставят под угрозу жизни людей. Ведь произведенные в домашних условиях пластиковые 3D-пистолеты не имеют никаких серийных номеров, их оборот чрезвычайно сложно отследить, а совершенные с их использованием преступления проблематично раскрыть. С учетом того, что изготовители такого рода "самострелов" не проходят положенные для покупателей традиционных оружейных магазинов в США проверки по базам данных преступников и не получают никаких лицензий, кто и в каких целях будет "печатать" стволы, догадаться не сложно.
Заметим, что в США изготовление оружия на 3D-принтере для собственных нужд совершенно легально, однако программное обеспечение для его производства вплоть до последнего времени подпадало под строгий экспортный контроль. Примечательно, что в Америке неоднократно фиксировались преступления с использованием подобных самоделок, а последнее убийство из 3D-пистолета произошло прямо в канун Нового года.
Противоречивый прецедент, созданный Defcad в США, без сомнения добавит головной боли и правоохранителям в других странах мира. Ведь обзавестись собственным 3D-арсеналом отныне сможет кто угодно, имея доступ в интернет, трехмерный принтер и 50 долларов в кармане.